Prefeitura de Brasiléia forma primeira equipe de Cerimonial e Protocolo após reunião no Centro Cultural

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), vai implantar três faixas de pedestres elevadas em pontos estratégicos da cidade e promover mudanças na sinalização semafórica e vertical no centro do município. As ações visam garantir mais segurança para pedestres, especialmente estudantes e pessoas com mobilidade reduzida, além de melhorar o fluxo de veículos nas vias de maior movimentação.

Na manhã desta quarta-feira, 23, o prefeito Zequinha Lima esteve no bairro Aeroporto Velho, no ponto exato onde será construída uma das faixas elevadas, acompanhado do engenheiro de trânsito do Detran, Judeílson Oliveira, e do secretário municipal de Trânsito, Jonas Lima.

As faixas elevadas serão construídas na Avenida 25 de Agosto, nas proximidades do Complexo Esportivo do Aeroporto Velho, no bairro Cohab, próximo à Escola Cristão Cruzeiro, e em frente à Escola Marcelino Champagnat, no bairro da Várzea. Nessas duas escolas, inclusive, já existem dispositivos de botueira (botão para pedestres no semáforo) para travessia segura dos alunos, e agora serão complementadas com a faixa elevada, proporcionando ainda mais proteção.

Além das faixas, haverá intervenções no sistema semafórico do centro, com a implantação de semáforos com setas direcionais, a fim de otimizar o tempo de espera e reduzir conflitos entre pedestres e motoristas. Também será feita a substituição de toda a sinalização vertical, com placas mais modernas, autoexplicativas e com suportes de ferro, no lugar das antigas estruturas de madeira.

“Essa parceria com o Detran é fundamental. Estamos investindo para garantir mais segurança aos nossos pedestres e mais fluidez ao trânsito da cidade. Essas faixas elevadas e a nova sinalização vão beneficiar diretamente estudantes, e toda a comunidade que circula por essas regiões,” destacou o prefeito Zequinha Lima.

Segundo o engenheiro de trânsito Judeílson Oliveira, as faixas elevadas oferecem mais acessibilidade por estarem no mesmo nível da calçada, permitindo que o pedestre atravesse sem precisar descer ao nível da rua. Ele explicou ainda que o Detran, em convênio com a Prefeitura, realiza estudos técnicos a partir das solicitações feitas pela Secretaria Municipal de Trânsito, identificando os pontos críticos para atuação.

“Tudo isso é pensado para garantir mais segurança e melhor mobilidade no trânsito”, afirmou o coordenador da Engenharia de Trânsito Judeilson.

Já o secretário municipal de Trânsito, Jonas Lima, ressaltou que a parceria com o Detran tem sido fundamental para os avanços no setor e reforçou o impacto positivo que essas mudanças trarão à população.

“É mais uma ação importante dessa parceria com o Detran que tem trazido bons resultados desde o início da gestão. Com esse investimento, promovemos segurança e acessibilidade” explicou.

O investimento nas ações de melhoria do trânsito é de pouco mais de R$ 300 mil, através de um convênio com o Detran, e faz parte de um pacote de intervenções que a gestão municipal vem realizando para modernizar e tornar mais segura a mobilidade urbana em Cruzeiro do Sul.