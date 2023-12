Prefeitura de Brasileia encerra o ano com 35 ruas pavimentadas, 54 pontes e 35 mil bueiros instaladas

Equipes do governo do Estado e prefeitura de Cruzeiro do Sul estão preparando a estrutura para a programação da virada do ano no estacionamento do Estádio Arena do Juruá. A prefeitura participa da organização e realização do evento com a limpeza do local, organização do Trânsito nas vias de acesso e no local, organização da mobilidade no tranporte, como as vãs, mototaxistas,Vigilância Sanitária com orientação para os empreendedores, iluminação pública, Secretaria de Turismo e Empreendedorismo com cerca de 40 comerciantes que vão atuar no local, secretaria de Cultura em apoio com artistas locais.

Toda estrutura começou a ser montada desde a semana passada e deve ficar pronta neste sábado 30. Na tarde desta sexta-feira ,29, o prefeito Zequinha Lima esteve no local acompanhando os trabalhos de montagem da estrutura.

“Vamos ter uma passagem de ano da melhor forma, com alegria. Quero parabenizar o nosso governador Gladson Cameli por estar proporcionando esse momento de descontração para todo povo do Juruá e somos parceiros. Vamos estar aqui juntos nos divertindo com o povo para uma virada de ano com o povo de Cruzeiro do Sul”, disse Zequinha.

O secretário da Casa Civil do Estado, Jonathan Donadone também acompanha os trabalhos de organização do local do evento. Ele ressalta a parceria com a prefeitura e anunciou que o governador Gladson Cameli, também estará em Cruzeiro do Sul na passagem do ano.

“O prefeito Zequinha Lima é sempre um parceiro que nos apoia nos eventos e isso é importante para fazermos a festa da melhor forma possível. Este ano o governador vai abrir o evento em Rio Branco e depois vem para Cruzeiro do Sul, passar o réveillon aqui. Tenho certeza que será um evento com a participação de um grande público”, afirmou Donadone.

O show principal do Réveillon em Cruzeiro do Sul, será da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo. São esperadas cerca de 40 mil pessoas para o evento, marcado para começar as 21 horas e terminar as 5 horas da manhã.