Prefeitura de Brasileia empossa novas conselheiras tutelares do município eleitas em 2023

Na quarta-feira 10, as Conselheiras Tutelares de Brasiléia, eleitas em 2023, foram oficialmente empossadas e diplomadas pelo vice-prefeito Carlinhos do Pelado, representando a prefeita Fernanda Hassem.

A cerimônia contou com a presença do Deputado Tadeu Hassem, da gestora de Organismos de Políticas para as Mulheres, Suly Guimarães, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Joana Bandeira, Secretário Municipal de Assistência Social, Djailson Américo, presidente da Câmara de vereadores de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, vereador Elenilson Cruz, amigos e familiares das eleitas.

O novo colegiado é composto pelas seguintes conselheiras titulares: Gleyciane Jeronimo Cunha, Gleiciane Rocha Duarte, Leonice Maria de Assis Bronzeado, Cleyna Castro Pinheiro, Maria Aucilene da Costa Andrade.

O Conselho Tutelar é um órgão público municipal que representa a sociedade na missão de proteger e defender crianças e adolescentes que tiveram direitos violados ou que estão em situação de risco.

Veja o que disseram:

O vice-prefeito, Carlinhos do Pelado, destaca os investimentos realizados pela gestão para fortalecer o Conselho Tutelar. “Estamos participando da solenidade de posse das 5 conselheiras do município de Brasiléia. A prefeita Fernanda Hassem fez um investimento significativo no Conselho Tutelar nos últimos anos, melhorando as condições da instituição com salários em dia, estrutura, equipamentos e transporte.” Destacou.

Joana Bandeira, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes (CMDCA), destaca a posse dos novos Conselheiros: “Esse é um ato que teve início em 2023 e hoje culmina com a posse dos Conselheiros Tutelares, profissionais de suma importância para o município de Brasiléia. Desejo a elas uma gestão eficaz. Quero agradecer a parceria da prefeitura de Brasiléia, sempre presente, na pessoa do secretário de Assistência Social, Djahilson Américo.” Disse.

O deputado estadual Tadeu Hassem destacou seu compromisso com o Conselho Tutelar de Brasiléia: “Hoje é um dia muito importante, um ato de cidadania com a posse das Conselheiras Tutelares. Fico muito feliz como parlamentar e servidor da prefeitura de Brasiléia, contribuímos junto com toda equipe da prefeita Fernanda Hassem para fortalecer o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Quero fazer o compromisso de contribuir e trazer emendas para o nosso Conselho Tutelar.” Enfatizou.