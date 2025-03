Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria de Educação, faz mobilização de combate à violência contra a mulher

Nesta quarta-feira (26), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu o secretário de Estado de Habitação e Urbanismo (SEHURB), Egleuson Santiago, para uma visita técnica às obras das moradias populares que estão sendo construídas no município em parceria com o Governo do Estado.

Durante a visita, acompanharam de perto o andamento das construções e discutiram estratégias para garantir a entrega das unidades habitacionais dentro do prazo estabelecido. O prefeito Jerry Correia destacou a importância desse projeto para a população: “Estamos trabalhando para reduzir o déficit habitacional e oferecer moradias dignas às famílias que mais precisam. Essa parceria com o Governo do Estado tem sido essencial para tornar esse sonho realidade.”

O secretário Egleuson Santiago reforçou o compromisso do Estado com o município: “Nosso objetivo é garantir que essas casas sejam entregues com qualidade e dentro do prazo. A habitação é uma prioridade, e estamos aqui para somar esforços com a Prefeitura de Assis Brasil.”

A entrega das unidades habitacionais está prevista para acontecer em maio, durante as comemorações do aniversário da cidade. A Prefeitura segue investindo em infraestrutura e habitação, reafirmando o compromisso com o bem-estar da população.