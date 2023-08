Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria de Assistência Social e Senar realiza curso de panificação

Nesta Terça-feira, 15, o Curso de Panificação, promovido pela prefeitura de Brasileia, através da Secretaria de Assistência Social, teve seu encerramento na comunidade Santa Helena, quilômetro 60.

A iniciativa, realizada em parceria com o SENAR, contou com a participação de 11 alunas ao longo de cinco dias, com uma carga horária de 40 horas.

A instrutora do curso, Roseneide Souza, compartilhou conhecimentos e técnicas valiosas sobre a arte da panificação e durante a semana de aprendizado intensivo, as alunas tiveram a oportunidade de aprimorar suas habilidades na produção de diversos tipos de pães, bolos e outras delícias da panificação.

O encerramento do curso contou com a presença do Secretário de Assistência Social, Djahilson Américo, que parabenizou as alunas pela dedicação e empenho durante o período de aprendizado.

O Secretário ressaltou a importância dessa capacitação gratuita, destacando a preocupação da gestão em oferecer oportunidades de qualificação para a população, visando o desenvolvimento pessoal e profissional dos cidadãos.

O encerramento do Curso de Panificação foi um marco para a prefeitura de Brasileia, demonstrando o compromisso da gestão municipal em investir em cursos e proporcionar oportunidades de aprendizado para a população.

A parceria com o SENAR garantiu a qualidade e a excelência no ensino, consolidando assim o sucesso do programa.