Prefeitura de Assis Brasil realiza reunião com produtores rurais para alinhamento da distribuição de mudas de café

O prefeito de Porto Walter, César Andrade está em Brasília para participar do Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas, evento que reúne gestores municipais de todo o país para debater políticas públicas, desafios da administração municipal e formas de fortalecer o desenvolvimento das cidades.

Durante o evento, que contou na abertura com a presença do Presidente Lula, de autoridades federais e especialistas em gestão pública, o prefeito destaca a importância do encontro para trocar experiências e buscar soluções inovadoras para Porto Walter.

“Este é um momento fundamental para dialogarmos sobre os desafios que enfrentamos nos municípios e buscarmos apoio para projetos que beneficiem nossa população. Estamos aqui para fortalecer parcerias e garantir mais avanços para nossa cidade”, afirmou o prefeito César.