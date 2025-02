Prefeitura de Assis Brasil realiza importante ação social na comunidade do Derretido, no Rio Acre

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul segue intensificando os serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras, com frentes de trabalho focadas em tapa-buracos, roçagem, reforma de calçadas e retirada de entulhos. A medida visa melhorar a infraestrutura da cidade, proporcionando mais conforto e segurança para a população, principalmente em um período de chuvas intensas.

As equipes responsáveis pelo tapa-buracos estão realizando os serviços nos bairros do Remanso, Saboeiro, Cruzeirinho, e iniciaram nesta quarta-feira, 12, no bairro São José, seguindo para o João Alves. Os mesmos trabalhos já aconteceram no Centro, Telégrafo, Cruzeirão, Aeroporto Velho, Boca da Alemanha e Avenida Mâncio Lima.

Além disso, a limpeza pública tem sido reforçada com serviços de roçagem e retirada de entulhos. No momento, os trabalhos estão concentrados nos bairros Cruzeirinho, Saboeiro, e em pontos próximos, além da retirada de entulhos no bairro Remanso.

O secretário municipal de Obras, Carlos Alves, cita que o período de chuvas impõe maiores desafios. “Estamos com nossas equipes intensificando os serviços nos bairros da nossa cidade, por uma determinação do nosso prefeito Zequinha. Vamos aumentar mais frentes de serviço nos próximos dias, para que possamos atender mais demandas. Devido à chuva, que está muito intensa, os serviços aumentam e acabam atrapalhando um pouco, então estamos criando estratégias para atender essas necessidades da melhor forma”, afirmou o secretário.

O secretário da pasta explicou ainda que existe previsão para levar as ações de tapa buracos no início das próximas semanas para Avenida Copacabana e realizar a recuperação de partes da calçada da Avenida Mancio Lima.