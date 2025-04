Prefeitura de Assis Brasil realiza Feira do Peixe no mercado Benedito Batista e incentiva produção local

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou, a tradicional Feira do Peixe, reunindo produtores locais, comerciantes, representantes do poder público e a população em geral no Mercado Municipal Benedito Batista.

O evento contou com a presença do vice-prefeito Reginaldo Martins, do vereador Gilson, do secretário de Agricultura Ze do Posto, além de outros secretários municipais. A feira ofereceu uma grande variedade de peixes frescos, hortaliças, verduras e outros produtos regionais, movimentando a economia local e incentivando a agricultura familiar.

A Feira do Peixe já é uma iniciativa aguardada pela comunidade, especialmente em períodos como a Semana Santa, promovendo o acesso a alimentos de qualidade com preços acessíveis. A ação reforça o compromisso da gestão municipal em valorizar o produtor rural, apoiar o comércio local e garantir alimentos frescos à mesa dos assis-brasilenses.

“É muito gratificante ver a população participando, os feirantes animados e a agricultura do nosso município sendo valorizada”, destacou o vice-prefeito Reginaldo Martins durante o evento.

A Prefeitura de Assis Brasil agradece a todos os envolvidos e reafirma o compromisso com o desenvolvimento rural e a geração de renda no município.