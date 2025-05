Prefeitura de Assis Brasil realiza desfile cívico temático em comemoração aos 49 anos do município

Fotos: Ingrid Kelly/ Secom

Na tarde desta quarta-feira, 14 de maio, a Prefeitura de Assis Brasil realizou um belíssimo desfile cívico em comemoração aos 49 anos de emancipação política do município. O evento aconteceu na avenida central e reuniu autoridades, estudantes, servidores e toda a comunidade para celebrar a história da cidade com cultura, educação e consciência ambiental.

A solenidade contou com a presença da vice-governadora do Acre, Mailza Assis, do deputado estadual Tadeu Hassem, do prefeito Jerry Correia, do vice-prefeito Reginaldo Martins, do prefeito da cidade peruana de Iñapari, além de vereadores, autoridades do Exército Brasileiro, secretários municipais e diversas lideranças locais.

O desfile deste ano teve como temática “Os Elementos da Natureza”, com foco em fogo, ar, água e terra/floresta. Cada escola participante apresentou alas criativas e educativas, abordando a importância da preservação ambiental, os impactos das queimadas e da fumaça, além da valorização dos recursos naturais da região amazônica.

A programação iniciou com o hasteamento das bandeiras, seguido da execução dos hinos Nacional e Municipal. Em seguida, o público acompanhou o desfile das escolas municipais e estaduais, projetos sociais e instituições, que encantaram com apresentações reflexivas e inspiradoras sobre os quatro elementos. O evento trouxe à tona reflexões sobre os impactos das ações humanas no meio ambiente e a necessidade urgente de preservar os recursos naturais da região.

A vice-governadora Mailza Assis elogiou a organização e reforçou o compromisso do governo com o interior:

“Assis Brasil tem uma importância estratégica para o Acre e merece toda nossa atenção. Estamos aqui para reafirmar o apoio do governo estadual às ações que promovem desenvolvimento com responsabilidade.”

O prefeito Jerry Correia também celebrou a data e o envolvimento da comunidade:

“Celebrar 49 anos de Assis Brasil é olhar para o passado com gratidão e para o futuro com compromisso. Estamos trabalhando para construir uma cidade mais justa, desenvolvida e que valorize sua identidade e seu povo.”

O desfile cívico de 2025 foi mais que uma comemoração — foi um verdadeiro ato de cidadania e compromisso com o futuro. A programação do aniversário continua durante a semana com inaugurações, ações sociais e eventos culturais.