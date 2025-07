Prefeitura de Assis Brasil realiza convocação e assinatura de contratos de servidores do processo seletivo simplificado

A Prefeitura de Porto Walter firmou nesta Quarta-feira (02), um importante convênio com o Governo do Estado do Acre no valor de R$ 1,5 milhão. O recurso será destinado à revitalização, reforma e ampliação de unidades escolares compartilhadas entre as redes estadual e municipal de ensino no município.

O objetivo da parceria é garantir melhores condições de infraestrutura para alunos e professores, promovendo um ambiente mais adequado ao aprendizado e ao desenvolvimento das atividades escolares.

Para o prefeito de Porto Walter, a assinatura do convênio representa mais um avanço na valorização da educação. “Esse investimento é resultado do nosso compromisso com o futuro das nossas crianças e jovens. Trabalhamos diariamente para oferecer uma educação de qualidade, e esse convênio reforça nossa parceria com o Estado em prol da população”, destacou.

As intervenções nas escolas beneficiarão diretamente diversas comunidades do município, refletindo em melhorias significativas nos espaços físicos, acessibilidade, segurança e conforto das unidades escolares.