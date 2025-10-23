Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Esporte

Prefeitura de Assis Brasil realiza competição indígena no Estádio José Dantas. O torneio reúne 6 equipes masculinas e 2 femininas

23 de outubro de 2025

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deu início nesta quinta-feira(23), no Estádio José Dantas, à competição indígena do Rio Acre. O torneio reúne 6 equipes masculinas e 2 femininas, em uma disputa eliminatória que promete movimentar o esporte local.

A equipe campeã enfrentará o vencedor do Rio Iaco, na grande final que definirá o campeão geral da competição entre os dois rios. A premiação será de R$ 3.000 para o primeiro colocado e R$ 2.000 para o segundo lugar.

A ação faz parte das atividades de incentivo ao esporte e integração entre as comunidades indígenas, promovendo lazer, valorização cultural e fortalecimento da união entre os povos do município.

