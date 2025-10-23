Esporte
Prefeitura de Assis Brasil realiza competição indígena no Estádio José Dantas. O torneio reúne 6 equipes masculinas e 2 femininas
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deu início nesta quinta-feira(23), no Estádio José Dantas, à competição indígena do Rio Acre. O torneio reúne 6 equipes masculinas e 2 femininas, em uma disputa eliminatória que promete movimentar o esporte local.
A equipe campeã enfrentará o vencedor do Rio Iaco, na grande final que definirá o campeão geral da competição entre os dois rios. A premiação será de R$ 3.000 para o primeiro colocado e R$ 2.000 para o segundo lugar.
A ação faz parte das atividades de incentivo ao esporte e integração entre as comunidades indígenas, promovendo lazer, valorização cultural e fortalecimento da união entre os povos do município.
Com emenda de Barbary, César Andrade premia compões e vices do campeonato com R$61 mil em Porto Walter
A Prefeitura de Porto Walter, com apoio do deputado federal Zezinho Barbary, realizou neste sábado (18) a grande final do Campeonato Portovaltense de Futebol de Campo 2025, consagrando os campeões das duas divisões e distribuindo R$ 61 mil em premiações para os times, artilheiros e musas.
Na 1ª Divisão, o título ficou com o Amantes do Esporte contra o Juruá no placar de 3 a 2, que levou o prêmio de R$ 25 mil, enquanto o vice-campeão recebeu R$ 10 mil. O artilheiro da categoria ganhou R$ 1.000, e a musa foi premiada com R$ 1.000.
Já na 2ª Divisão, a equipe Fazenda São Geraldo venceu o Sport Portovaltense nos pênaltis e garantiu o título, levando R$ 15 mil. O segundo colocado recebeu R$ 8 mil, além de R$ 1.000 para o artilheiro e R$ 500 para a musa.
O campeonato foi promovido pela Prefeitura, com recursos destinados por emenda do deputado federal Zezinho Barbary. O prefeito destacou que o evento fortalece o esporte local e promove lazer e integração entre as comunidades. “Graças ao apoio do deputado Zezinho Barbary, conseguimos valorizar os nossos atletas e incentivar o esporte, que é uma das paixões do nosso povo”, ressaltou o prefeito.
Os representantes das equipes campeãs também comemoraram o resultado. O jogador Macaxeira agradeceu o apoio da torcida e a organização. “Foi uma competição difícil, com grandes equipes. Agradecemos à Prefeitura e ao deputado pelo incentivo. Essa vitória é de todos que acreditaram na gente”, disse.
Já o goleiro da Fazenda São Geraldo, herói da decisão ao defender as cobranças de pênaltis, destacou a superação do grupo: “Trabalhamos muito e acreditamos até o fim. Esse título representa o esforço de cada jogador e o amor pelo futebol portowaltense.”
