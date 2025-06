Prefeitura de Assis Brasil realiza capacitação em comunidades indígenas em parceria com SEBRAE

A Prefeitura Municipal de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Turismo e da Diretoria de Povos Indígenas, em parceria com o SEBRAE, realizou uma importante ação de capacitação nas comunidades indígenas do município. A iniciativa faz parte do Programa Nacional Plural, que tem como principal objetivo promover a diversidade e a inclusão produtiva em territórios tradicionais.

As capacitações visam fortalecer a autonomia econômica dos povos indígenas, respeitando suas identidades culturais e valorizando os saberes ancestrais. A ação contou com o apoio da Defesa Civil e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), reforçando o compromisso coletivo com o desenvolvimento sustentável e o respeito à pluralidade cultural da região.

Segundo a gestão municipal, esse tipo de parceria representa um avanço nas políticas públicas voltadas para os povos originários. “Estamos investindo na formação e valorização das comunidades indígenas, promovendo oportunidades de geração de renda com respeito à sua cultura e modo de vida”, destacou o prefeito Jerry Correia.

A capacitação é um dos passos importantes para garantir que os povos indígenas tenham acesso a ferramentas que possibilitem o empreendedorismo e a inclusão no mercado de forma consciente, respeitosa e sustentável.