Prefeitura de Assis Brasil realiza campeonato de futebol rural na comunidade Belo Monte, ramal do Katianã

A prefeitura do município de Assis Brasil realizou nesta sexta-feira 04 a abertura oficial do Campeonato Municipal de Futebol 2023, sendo esta uma maneira de fortalecer e incentivar o esporte no município.

São 8 times que irão participar durante dois meses das competições no estádio José Dantas de Araújo no Campeonato Municipal de Futebol 2023 em Assis Brasil. Ladeira (Atual Campeão ), Cascata ( Vice Campeão ), Sabiá, Atlético, Paraguaçu, Independência Jr, Leones de la fronteira e Independência E.C

Abertura oficial aconteceu com a presença do prefeito em exercício Reginaldo Martins, Secretária de Administração Júnia Almeida, Wendel Marques presidente do Poder Legislativo, os vereadores Ana Cláudia, Wermyson Tamburini e Geraldo Fonseca comandante do 2° Pelotão de Fronteira.

As autoridades realizaram hasteamento das bandeiras Nacional, Estadual e Municipal e os presidentes dos times representavam suas equipes.

As duas primeiras partidas teve o confronto entre os times: Paraguaçu x Sabiá e Independência x Atlético.