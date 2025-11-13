Prefeitura de Assis Brasil realiza atividade com o grupo da Melhor Idade em alusão à Consciência Negra

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), realizou nesta quinta-feira(13) uma atividade especial com o grupo da Melhor Idade, abordando o tema da Consciência Negra.

Durante o encontro, os participantes refletiram sobre a importância do respeito, da igualdade e da valorização da cultura afro-brasileira, promovendo momentos de aprendizado, diálogo e partilha de experiências.

A ação faz parte das atividades alusivas ao Mês da Consciência Negra, celebrado em novembro, e reforça o compromisso da gestão municipal em incentivar o reconhecimento e a valorização da diversidade cultural e da história do povo negro em nossa sociedade.