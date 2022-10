Prefeitura de Assis Brasil realiza as finais do Campeonato Indígena de Futebol das modalidades masculina e feminina

Atual campeão, Master Xapuri se classifica para oitavas de final com 100% de aproveitamento no grupo A da Copa Master – Foto: Divulgação / Departamento de Esportes do Acre

Gustavo Almeida – A terceira última rodada do grupo A da nona Copa Master de Futebol foi finalizada na noite dessa sexta-feira (21), na Arena da Floresta, em Rio Branco, com duas partidas que definiram os classificados para a segunda fase.

Na preliminar, o Amigos do 4° Bis garantiu a classificação ao vencer o América de Sena por 2 a 0, ficando com a segunda colocação do grupo com seis pontos. América de Sena, com três pontos, espera o encerramento da última rodada de todos os grupos para saber se pode seguir na competição com um dos dois melhores terceiros colocados que se classificam.

No jogo de fundo, o atual campeão Master Xapuri, já classificado desde a segunda rodada, goleou por de 5 a 1 o eliminado Tropical F.C, que se despede com três derrotas e nenhum ponto somado. O time de Xapuri se classificou com 100% de aproveitamento, na liderança com nove pontos.

2ª rodada do grupo G da tem jogo adiado e recuperação do Cruzeiro do Tangará

Última rodada do grupo B na segunda-feira

A terceira rodada do grupo B, será nesta segunda-feira (24),na Arena da Floresta ,em Rio Branco. Às 18h30, o Epitaciolândia Master enfrenta o Norte Bet. A partir das 20h, o Acrelândia Master joga contra o Califórnia Master.

Classificação

Grupo A

1º Master Xapuri – 9 pts

2º Amigos do 4º Bis – 6 pts

3º América de Sena – 3 pts

4º Tropical FC – 0

Grupo B

1º Norte Bet – 6 pts

2º Epitaciolândia Master – 3 pts

3º Califórnia Master – 3 pts

4º Acrelândia FC – 0

Grupo C

1º Sena Master – 6 pts

2º Apolônio Sales – 6 pts

3º Capital FC – 0

4º Amigos do Santinha – 0

Grupo D

1º Esperança Master – 3 pts

2º Bujari Master – 3 pts

3º Quinari Master – 0

4º Humaitá Master – 0

Grupo E

1º Tricolor Anos 80 – 4 pts

2° Vila Acre Master – 4 pts

3º Amigos do Uchôa – 3 pts

4º Master Benfica – 0

Grupo F

1º Amigos da Baixada – 4 pts

2º BFN Master – 2 pts

3º Real Matismo – 2 pts

4º Grêmio do Calafate – 1 pt

Grupo G

1º Praia de Tarauacá – 3 pts

2º Diponta – 3 pts

3º Cruzeiro do Tangará – 3 pts

4º João Paulo Master – 0