Prefeitura de Assis Brasil realiza ação em alusão ao dia da consciência negra com participação das escolas

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou uma grande ação educativa em alusão ao Dia da Consiência Negra, reunindo as escolas Edilsa Maria Batista, Simon Bolívar, Maria Ferreira da Silva e Vicente Bessa em um único espaço para promover atividades de valorização da cultura afro-brasileira.

O evento contou com apresentações culturais, exposição de maquetes, pinturas temáticas e diversos trabalhos produzidos pelos alunos. Cada escola contribuiu com expressões artísticas que reforçaram a importância da ancestralidade, da identidade e da luta pela igualdade racial.

A iniciativa proporcionou um momento de integração entre estudantes, professores e equipes pedagógicas, fortalecendo o diálogo sobre respeito, diversidade e inclusão.

A Prefeitura de Assis Brasil e a Secretaria Municipal de Educação agradecem o empenho de todos os envolvidos na organização e participação do evento. A gestão segue trabalhando para incentivar ações que promovam conhecimento, cultura e formação cidadã.