Prefeitura de Assis Brasil promove primeira Jornada Pedagógica para professores da zona urbana

Ampliando e fortalecendo as parcerias com as instituições. O Prefeito Carlinhos do Pelado acompanhado do assessor de gabinete Lima Andrade, recebeu nesta quinta-feira, 06, o Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte ( DNIT), no Estado, Ricardo Araújo e equipe técnica.

Na pauta do encontro a continuação da recuperação das avenidas Rui Lino e Dr. Manoel Marinho Montes que já estão recebendo massa asfáltica com recapeamento. Através de um pedido do Prefeito Carlinhos do Pelado no início da sua gestão em janeiro deste ano.

As duas principais avenidas Rui Lino e Marinho Montes que cortam a cidade fazem parte da BR 317 Estrada do Pacífico. E o DNIT é órgão responsáveis pela manutenção e a recuperação das vias.

Logo depois as autoridades se deslocaram para visitar parte da infraestrutura da cidade no perímetro urbano onde passa a Rota do Pacífico.

Onde foi identificado durante a visita pelas equipes de engenharia do DNIT e da Prefeitura de Brasileia os pontos principais a serem melhorados na BR 317 sentido Assis Brasil, correções nos acostamentos, instalações de dois quebra-molas próximo ao hospital e dois quebra-molas em frente ao clube da PM além de escoamento no bueiro ao lado da borracharia 24 horas.

O Prefeito Carlinhos do Pelado que agradeceu a parceria com o DNIT apresentou outras reivindicações ao órgão e falou da necessidade de realizar os serviços de melhorias nos locais identificados pelas duas as equipes.

“Estamos recebendo a visita do DNIT e agradecendo pela parceria e por atender as nossas reivindicações e ao mesmo tempo dialogando sobre outras tratativas com relação ao nosso perímetro urbano e onde passa a BR 317 até Assis Brasil. E estamos alegre por que o DNIT anunciou que fazer uma drenagem profunda aqui na descida do hospital até próximo da rotatória. E nós da Prefeitura de Brasileia pedimos também a intervenção do DNIT para fazer quatro quebra-molas, dois próximo à entrada do hospital do hospital regional, e dois em frente o Clube da PM onde tem próximo, distribuidora de alimento e a auta elétrica do Galego. Todos esses locais tem muito movimento de entrada e saída de veículos e pessoas e nós pedimos aqui a intervenção do DNIT para que possamos ter mais comodidade com a mobilidade na BR 317 também. E assim evitar acidentes e preservar vida com esse trabalho estrutural preventivo,” afirmou.