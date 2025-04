Prefeitura de Assis Brasil promove palestras sobre diversidade e combate à discriminação e ao assédio

Na manhã desta quinta-feira, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, acompanhou a instalação do primeiro secador de café do município. O equipamento faz parte de uma parceria entre a Prefeitura, a COPAEB e a COPERACRE, fortalecendo a cafeicultura local e garantindo mais estrutura para os produtores.

O prefeito destacou a importância dessa parceria para o avanço da produção de café no município e mencionou o apoio do presidente da COPAEB, e da COPERACRE, De Araújo, e do superintendente Manoel, que têm contribuído para o fortalecimento do setor.

“Essa parceria tem sido essencial para o crescimento da cafeicultura em Assis Brasil. Estamos fortalecendo a produção desde a base, com a distribuição de mudas, e agora damos mais um passo importante, garantindo que o café seja beneficiado aqui mesmo”, afirmou o prefeito Jerry Correia.

Além desse primeiro secador, a Prefeitura já garantiu a aquisição de mais um equipamento, que será instalado no mesmo local. Com essa iniciativa, Assis Brasil amplia sua capacidade de beneficiamento de café e fortalece ainda mais a economia rural do município.