Prefeitura de Assis Brasil promove curso sobre recursos hídricos e recuperação de APPs

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, realizou nesta quarta-feira, 25, a manutenção da ponte do Igarapé Canela Fina, no ramal que leva o mesmo nome. Durante a troca da madeira a via foi interditada e os moradores usaram rotas alternativas.

A recuperação é de suma importância para o acesso das famílias aos ramais do Badejo de Cima, Badejo de Meio e outros ramais da região.

“De forma emergencial realizamos a recuperação desta ponte porque ela é extremamente importante para a trafegabilidade das pessoas que moram nessas comunidades. São produtores que precisam escoar sua produção e a ponte apresentava dificuldades de travessia, então o prefeito Zequinha Lima pediu prioridade nesse serviço que vai beneficiar muitas pessoas”, concluiu o secretário de obras, Carlos Alves.