Prefeitura de Assis Brasil promove capacitação em combate a incêndio para servidores e parceiros

(Assessoria) – A Secretaria de Cultura de Cruzeiro do Sul promoveu nesta terça-feira, 19, a semifinal do concurso de Rei e Rainha do 8º Festival da Farinha. O evento foi realizado na chácara Magalhães e contou com a presença do prefeito Zequinha Lima.

São 24 candidatos nas categorias masculina e feminino e após essa etapa restarão 14.

O secretário de Cultura do município,Flávio Rosas ,explicou o andamento do concurso.” Depois dessa semifinal os que ficarem seguirão para a grande final, marcada para o dia 23 de agosto, durante o baile de lançamento do Festival da Farinha, que acontecerá a partir das 20 horas no Salão Cordélia Lima. Na ocasião, serão escolhidos o Rei, a Rainha, o Príncipe e a Princesa do festival”, informou.

Jefferson Monteiro da Silva, de 23 anos, expressou sua empolgação em relação ao concurso. “Estamos bastante animados com as etapas que enfrentamos. Representar o município é uma experiência incrível”, disse ele.

Já Liz Pereira de Carvalho, de 26 anos, compartilhou suas expectativas sobre a possibilidade de se tornar a rainha da farinha. “A expectativa é alta, pois este é um festival que celebra a cultura e a tradição de Cruzeiro do Sul, especialmente em relação à farinha, que é reconhecida nacionalmente com selo geográfico. Espero que possamos aproveitar essa oportunidade única que a Prefeitura oferece, tanto da zona urbana quanto da zona rural, de fazer parte dessa linda festa que enaltece nosso município ”, afirmou.

O prefeito Zequinha Lima disse que a prefeitura está organizando o Festival da Farinha com muito carinho e que a apresentação da realeza do evento sempre atrai grande público. ”A expectativa é grande entre os candidatos e nós, que estamos organizando essa festividade que estamos preparando Festival da Farinha com muito carinho. Hoje, estamos realizando mais uma etapa seletiva, a semifinal para a escolha do Rei e da Rainha do Festival da Farinha e estou feliz com o número de participantes que se inscreveram para representar a cultura de Cruzeiro do Sul. Desejo sucesso a todos”, declarou.

O Festival da Farinha será realizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul de 27 e 30 de agosto no Complexo Esportivo, no Bairro Aeroporto Velho.