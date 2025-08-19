Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Assis Brasil promove capacitação em combate a incêndio para servidores e parceiros
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, está realizando nesta terça (19) e quarta-feira (20) um importante curso de combate a incêndio, reunindo representantes de diferentes setores que atuam na linha de frente da proteção da população e do meio ambiente.
Ao todo, 20 pessoas participam da capacitação, entre elas integrantes do Exército Brasileiro, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e servidores da própria Prefeitura.
O treinamento está sendo ministrado pelo instrutor Felipe Lima bombeiro, que conduz atividades teóricas e práticas voltadas às técnicas de prevenção e combate a incêndios, garantindo que os participantes estejam mais preparados para enfrentar situações de risco, especialmente neste período de maior incidência de queimadas na região amazônica.
O coordenador da Defesa Civil de Assis Brasil, Sargento Albuquerque, ressaltou a relevância da ação:
“Nosso objetivo é fortalecer as equipes e ampliar a capacidade de resposta diante de emergências. A união entre Exército, ICMBio e Prefeitura é fundamental para proteger tanto a população quanto o patrimônio ambiental de Assis Brasil.”
Com essa iniciativa, a gestão municipal reforça seu compromisso em investir em prevenção, capacitação e segurança, preparando equipes para atuarem de forma eficiente e garantindo mais tranquilidade para a comunidade.
Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul: secretaria de Cultura realiza semifinal do concurso de Rei e Rainha
(Assessoria) – A Secretaria de Cultura de Cruzeiro do Sul promoveu nesta terça-feira, 19, a semifinal do concurso de Rei e Rainha do 8º Festival da Farinha. O evento foi realizado na chácara Magalhães e contou com a presença do prefeito Zequinha Lima.
São 24 candidatos nas categorias masculina e feminino e após essa etapa restarão 14.
O secretário de Cultura do município,Flávio Rosas ,explicou o andamento do concurso.” Depois dessa semifinal os que ficarem seguirão para a grande final, marcada para o dia 23 de agosto, durante o baile de lançamento do Festival da Farinha, que acontecerá a partir das 20 horas no Salão Cordélia Lima. Na ocasião, serão escolhidos o Rei, a Rainha, o Príncipe e a Princesa do festival”, informou.
Jefferson Monteiro da Silva, de 23 anos, expressou sua empolgação em relação ao concurso. “Estamos bastante animados com as etapas que enfrentamos. Representar o município é uma experiência incrível”, disse ele.
Já Liz Pereira de Carvalho, de 26 anos, compartilhou suas expectativas sobre a possibilidade de se tornar a rainha da farinha. “A expectativa é alta, pois este é um festival que celebra a cultura e a tradição de Cruzeiro do Sul, especialmente em relação à farinha, que é reconhecida nacionalmente com selo geográfico. Espero que possamos aproveitar essa oportunidade única que a Prefeitura oferece, tanto da zona urbana quanto da zona rural, de fazer parte dessa linda festa que enaltece nosso município ”, afirmou.
O prefeito Zequinha Lima disse que a prefeitura está organizando o Festival da Farinha com muito carinho e que a apresentação da realeza do evento sempre atrai grande público. ”A expectativa é grande entre os candidatos e nós, que estamos organizando essa festividade que estamos preparando Festival da Farinha com muito carinho. Hoje, estamos realizando mais uma etapa seletiva, a semifinal para a escolha do Rei e da Rainha do Festival da Farinha e estou feliz com o número de participantes que se inscreveram para representar a cultura de Cruzeiro do Sul. Desejo sucesso a todos”, declarou.
O Festival da Farinha será realizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul de 27 e 30 de agosto no Complexo Esportivo, no Bairro Aeroporto Velho.
Primeiro a pedir afastamento de secretário, André Kamai pede CPI e diz que ignorar assédio a servidores é prevaricação
Alan Rick: Cade suspende efeitos da Moratória da Soja e reforça soberania do Brasil sobre regras ambientais
Deputada estadual Michelle Melo defende fortalecimento da democracia e maior participação feminina na política
Governador Gladson Cameli homologa novo contrato de jatinho de luxo que vai custar R$ 25 milhões aos cofres públicos do Acre
Prefeitura de Assis Brasil promove capacitação em combate a incêndio para servidores e parceiros
Primeiro a pedir afastamento de secretário, André Kamai pede CPI e diz que ignorar assédio a servidores é prevaricação
Vereador André Kamai – Foto: Paulo Murilo A Câmara Municipal de Rio Branco voltou a ser palco, na manhã desta...
Câmara de Rio Branco reúne maioria dos vereadores para derrubar presidente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, por assédio moral
Câmara de Rio Branco se une para derrubar presidente da RBTrans Foto: Reprodução O presidente da Superintendência Municipal de Transportes...
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, chama de “histórico” o dia de inauguração do escritório em Salvador, na Bahia
Novo escritório da ApexBrasil é inaugurado em Salvador e promete fortalecer economia do Nordeste. O presidente da Agência Brasileira de...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Professores da rede municipal participam de capacitação para o 2° semestre letivo em Brasileia
Nosso compromisso é garantir que cada criança de Brasiléia tenha acesso a uma educação de qualidade”, diz secretária, Raiza Dias...
Cruzeiro do Sul retoma ano letivo: 11.481 estudantes voltam às salas de aula após as férias
Mais de 11 mil estudantes voltam ás escolas depois das férias Mais de 11 mil estudantes voltam às salas de...
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
