Prefeitura de Assis Brasil lança obra de construção da nova sede da Secretaria Municipal de Saúde

A iniciativa liderada pelo gabinete da vice-prefeita pretende transformar a realidade de mulheres em reclusão – Foto: Assessoria

Um novo ciclo começa a se desenhar para mulheres reeducandas da Unidade Penitenciária Feminina Guimarães Lima, em Cruzeiro do Sul. A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do gabinete da vice-prefeita Delcimar Leite, executa um projeto estruturante que será desenvolvido com foco na reinserção social, profissionalização e acolhimento humano.

Delcimar Leite promoveu na última sexta-feira, 27, café da manhã coletivo, roda de conversa, orientações psicológicas, entrega de kits de higiene pessoal e cartas de familiares na unidade prisional . A ação marcou o compromisso público da gestão com a ressocialização feminina.

“Nosso dever, enquanto gestão pública, é criar caminhos para que elas possam reconstruir suas vidas com dignidade. É isso que o prefeito Zequinha e eu, junto a toda nossa equipe de assistência social pretendemos fazer, com ações concretas, formação profissional e cuidado”, afirmou Delcimar.

Com ampla experiência na área social, onde já atuou como secretária municipal, a vice-prefeita vai liderar a oferta de cursos profissionalizantes, como corte e costura, culinária e confeitaria, além do artesanato. As detentas fazem peças em crochê e a Prefeitura garantiu a ampliação do fornecimento de materiais para a produção do artesanato.

A gestão municipal vai possibilitar, além dos cursos e insumos, o acompanhamento técnico e emocional necessário para que a proposta vá além das grades. A ideia é que, ao deixarem o sistema prisional, essas mulheres tenham uma profissão, autoestima fortalecida e autonomia para seguir em frente, longe da reincidência.

Prefeitura também vai apoiar reeducandas na exposição da Expoacre Juruá

A Prefeitura também vai dar apoio às mulheres reeducandas, permitindo que a produção de artesanato seja comercializada na Expoacre Juruá. O evento, que ocorrerá de 1 a 6 de julho, será ideal para a exposição e venda dos produtos desenvolvidos, e vai contar com a logística do município.