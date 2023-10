Prefeitura de Assis Brasil lança Campanha “Outubro Rosa”, com palestra para funcionárias do município

O Outubro Rosa é uma campanha mundial de conscientização sobre o câncer de mama. Durante todo o mês de outubro, diversas ações serão desenvolvidas pelas secretarias de Saúde, Assistência Social e Secretaria da Mulher Cultura e Juventude do município de Assis Brasil, para alertar sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento dessa doença que afeta milhões de mulheres, que é o câncer de mama e do útero.

Nesta segunda-feira 9, a Secretaria de Saúde, realizou no auditório da prefeitura, o lançamento do “Outubro Rosa”, com palestra realizada pela doutora Francineide e a enfermeira Rosinha, com objetivo de consciencializar as funcionárias do município da importância de se prevenir contra o câncer de mama que tanto tem tirado a vida de mulheres pelo mundo. Participaram do Evento o prefeito Jerry Correia, o vice prefeito Reginaldo Martins, Secretária de Saúde – Antonia Marinho, Ynara Holanda, da Secretaria de Assistência Social, Ruth Oliveira da Secretaria da Mulher Cultura e Juventude, Gleiciane Amorim do Núcleo Estadual de Educação e representante da Polícia Militar e servidores do município.

Além da palestra foram realizados sorteios de brindes para as participantes.