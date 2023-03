Prefeitura de Assis Brasil inicia programa “CRAS na comunidade” com quase 200 atendimentos num só dia

Assessoria – O Prefeito Sérgio Lopes acompanhado do Secretário de Saúde Sérgio Mesquita, participaram na quarta-feira, 15, no auditório da Escola Joana Ribeiro Amed da 8ª Conferência Municipal de Saúde de Epitaciolândia.

Na ocasião os gestores destacaram os avanços da saúde municipal no ranking estadual, ações como elevação do atendimento de duas Unidades Básicas de Saúde – UBS e da farmácia municipal até 00h, as 55 edições do Programa Saúde na Comunidade, aquisição de aparelho de Ultrassonografia que já conta com mais 600 procedimentos entre outras ações.

A Conferência tem o objetivo de avaliar a situação de saúde da população, estrutura das Redes de Serviços e de Atenção à Saúde, processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde no município e formular diretrizes para subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Saúde.

Participaram também da cerimônia o Presidente do Conselho Estadual de Saúde, e coordenador da 8ª Conferência de Saúde, Elenilson Silva, coordenador da Comissão executiva e organizadora Conferência Estadual de Saúde, Agostinho Souza, o Presidente do Conselho Municipal de Saúde – CMS, Fábio Tenório, Denner Gleydson assessor Técnico da Secretaria Municipal de Saúde, Jessica Morais coordenadora da Atenção Básica, vereador Março Ribeiro representando o Legislativo municipal e mais de 100 pessoas entre servidores e população.

