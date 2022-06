Prefeitura de Assis Brasil garante recuperação dos ramais Humaitá, Castanhal, Jacarecica e Katianã

Aconteceu nesta terça-feira, 14 de junho, a Décima Nona Sessão do Segundo Ano Legislativo da Décima Quinta Legislatura do Município de Brasiléia, e contou com a presença dos vereadores Elenilson Cruz (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Lessandro Jorge (PT), Marquinhos Tibúrcio (MDB), Neiva Badotti (PSB), Reinaldo Gadelha (MDB), Rogério Pontes (PROS) e da Presidente Arlete Amaral (PP).

Durante o uso da tribuna os vereadores fizeram indicações de melhorias para infraestrutura urbana e rural, saúde, educação e segurança.

Vereador Elenilson Cruz (PT): começou sua fala relatando seu pedido a gerente do Detran Ivone Vivan Fortes, para que ela venha intervir juntamente com sua equipe nos horários de pico na ponte José Augusto e em frente à escola Vitória Salvatierra Cesar, visto que o grande fluxo de veículos vem causando riscos para os pais de alunos que necessitam deixar e buscar seus filhos na escola. Com isso reforçou seu pedido de providencia solicitando que sejam disponibilizados agentes de transito para estarem realizando uma fiscalização e organização do transito no local. Continuando sua fala afirmou ser da base, que continua acreditando no projeto, porém, comentou que quando algo estiver errado irá falar. Solicitou que a prefeitura através da secretaria de obras venha realizar melhorias na Rua Rondônia, que fica no bairro Ferreira da Silva, onde se encontra um esgoto a céu aberto e vem prejudicando diretamente a população que mora nas proximidades. Comentou sobre sua participação na reunião que aconteceu nas proximidades da ponte Wilson Pinheiro, onde foi dada a notícia que o governo do estado irá realizar a instalação de câmeras de vigilância, na ponte que liga Brasiléia a Cobija e também em Epitaciolândia. Segundo o parlamentar as câmeras que serão instaladas são ótimas, e irá realizar o reconhecimento facial de qualquer pessoa que entrar e sair do Brasil, visando assim coibir os furtos e roubos na fronteira. Pediu ao secretário de segurança Paulo Cezar que venha transformar o antigo prédio da receita federal em Brasiléia em um posto do GEFRON, pois o local é estratégico e já coibiria bastante delitos.

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): iniciou sua agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar reunido na casa parlamentar com os demais vereadores debatendo assuntos de interesse do povo. Relatou que sempre seus votos serão independentes, e nunca terá influência de terceiros, pois, seu mandato é, e sempre será independente. Parabenizou o servidor da casa Marcelo pelo seu profissionalismo a frente de sua função na casa do povo. O vereador expressou sua preocupação em relação a secretaria de obras, pois foi aprovado um grande orçamento, com possibilidade de remanejamento e até o momento várias melhorias ainda não chegaram, principalmente na zona rural. Com isso solicitou que seja enviado um documento ao secretário de obras Francisco Lima, para que o mesmo venha explicar quais as dificuldades estão acontecendo para que a secretaria não venha executar as melhorias necessárias tanto na zona rural quanto na zona urbana. Na oportunidade pediu que seja informado a respeito do planejamento de melhorias na cidade. Finalizou sua fala mandando um abraço a todos que estavam acompanhando a sessão via redes sociais e colocou seu mandato a disposição da população.

Vereador Leomar Barbosa (PSD): começou suas palavras solicitando da prefeitura de Brasiléia que venha realizar a construção de dois quebra-molas em frente da escola Instituto Odilon Pratagi. Solicitou que seja encaminhado um documento para a chefe do DETRAN em Brasiléia para que o órgão venha tomar providências em relação a cones que ficam em algumas ruas impedindo o estacionamento de carros, e prejudicando diretamente o transito. Continuando sua fala solicitou que sejam realizadas melhorias na Rua Rondônia, onde moradores vem sofrendo com um esgoto a céu aberto que vem ocasionando mau cheiro. Em virtude dessa problemática, o Edil pede que providencias sejam tomadas antes do início do inverno. Expressou seu descontentamento ao relatar uma situação onde maquinas da prefeitura estavam trabalhando em pleno domingo até as 18:00 horas aterrando terreno de terceiros. Relatou a importância do antigo prédio da receita federal em Brasiléia se tornar uma base do GEFRON, visto que é um local estratégico para aumentar a fiscalização, e caso isso não venha ocorrer que o órgão responsável realize a demolição do local para que não se torne um abrigo para usuários de entorpecentes. O parlamentar finalizou sua fala relatando sua ansiedade para que seus pedidos sejam atendidos pelo poder executivo.

Vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB): iniciou suas atribuições pedindo respostas da prestadora de serviços para o estado a empresa TEC SERVE, onde segundo informações a empresa está realizando o pagamento de alguns funcionários com o contrato de rescisão. Com isso o parlamentar solicitou que a empresa venha explicar como está a questão desses funcionários, se estão demitidos, ou vão continuar com os servidores, e de oportuno que o jurídico da câmara possa estar dando um suporte para esses pais e mães de família que estão nessas situações. Solicitou ao setor de cadastro que venha demarcar um ponto para os taxistas e moto taxistas ficarem durante o carnaval, uma vez que esse ponto é provisório e irá servir diretamente para a população se locomover antes e após cada noite de folia. Seguindo com suas indicações pediu ao DNIT que venha colocar um quebra-molas em frente a feira municipal que acontece nos dias de domingo, visto que o fluxo de veículos naquela região é grande, e com a construção do quebra-molas automaticamente a velocidade utilizada pelos condutores na via irá diminuir, diminuindo também a possibilidade de acidentes no trecho. Pediu ao setor competente que venha realizar a construção de um semáforo na Av. Manoel Marinho Montes em frente ao ponto de moto taxi na saída de Brasiléia. Reforçou seu pedido realizado em sessões anteriores, onde solicitou que o DEPASA possa estar realizando a instalação da rede de água no bairro José Rabelo.

Vereadora Neiva Badotti (PSB): deu início ao uso da tribuna relatando sobre o Parque Centenário, onde secaram toda a água existente no local prejudicando diretamente os animais que necessitavam daquela água para sobreviver. Em virtude disso solicitou que seja enviado um documento para o Ministério Público, para que venha apurar se houve dano ao meio ambiente nessa revitalização que está acontecendo, consequentemente se houve algum crime ambiental. A parlamentar solicitou que seja fornecido a folha de pagamento da secretaria de saúde com o referido espelho, pois, segundo ela desde o início do ano passado vem pedindo ao poder executivo, porém até o momento não foi atendida. Solicitou que o poder executivo encaminhe para a câmara o valor que ainda existe em caixa dos recursos destinados para o combate ao COVID-19 e toda prestação de conta de tudo que foi gasto com o recurso destinado para o COVID-19. Continuando suas indicações solicitou que o poder executivo através da secretaria de obras venha atender a reinvindicação da cadeirante Laurinéia, que diversas vezes já esteve com o secretário de obras Francisco Lima pedindo acesso até sua casa, porém, até o presente momento não foi atendida. Prejudicando diretamente a cadeirante que tem seus direitos garantidos por lei, que não estão sendo cumpridos pelo poder executivo. Solicitou da secretaria de obras que venha realizar melhorias na Rua Valdemir Lopes que fica no bairro José Moreira, pois, há vários buracos que vem comprometendo a rua e a segurança das pessoas que por lá trafegam.

Vereador Reinaldo Gadelha (MDB): começou sua fala fazendo uma solicitação a secretaria de obras, para que através do poder executivo venha realizar um trabalho de tapa buracos na Rua Olegário França, próximo a escola Rui Lino. Devido a escola o fluxo de carros é muito grande no local, e os buracos que existem nas proximidades podem vim ocasionar acidentes. Com isso é de suma importância que a situação seja resolvida, para que seja evitado o pior. O Edil pediu ao secretário de agricultura Leandro Gadelha que possa estar enviando para a câmara o calendário de planejamento dos trabalhos da secretaria, pois, é de suma importância que os vereadores tenham conhecimento a respeito, para quando forem indagados pelos produtores, os mesmos venham ter as respostas certas. O parlamentar relatou ser vergonhoso o que está acontecendo com os banheiros recém construídos na agrovila do km 26, ressaltou que é de responsabilidade da prefeitura cobrar da empresa, visto que foi o poder executivo que fez o contrato com a empresa. Lamentou a situação que se encontram os banheiros, que custaram aproximadamente RS 22.000,00 e já estão em uma situação bastante danificadas em relação a sua estrutura. Com isso solicitou que o poder executivo venha tomar suas devidas providencias em relação a empresa contratada.

Vereador Rogério Pontes (PROS): iniciou sua fala solicitando que o setor competente venha realizar a construção de pelo menos dois quebra-molas em direção a Cerâmica do Bibiano. Solicitou que seja enviado um documento para a secretaria de educação do estado solicitando um transporte para os alunos do ramal do km 68, visto que na localidade já existe um transporte, porém, não tem capacidade para levar todos os alunos, com isso pede que a secretaria de educação do estado venha solucionar a problemática. Parabenizou o Pré-candidato a deputado estadual e ex-vereador Joãozinho, pela coragem de colocar seu nome à disposição e ressaltou que a população só tem a ganhar com sua pré-candidatura a deputado. Relatou que está bastante preocupado com a situação que se encontra vários ramais e ruas da cidade, que até o momento não receberam nenhum tipo de melhoria, e não foi enviado nenhum calendário de ações da prefeitura para a câmara, ficando uma indefinição de quando os ramais e ruas receberão as melhorias. O parlamentar finalizou sua fala colocando seu mandato a disposição da população e mandando um abraço para todos que acompanhavam a sessão.

Vereadora Arlete Amaral (PP): iniciou o uso da tribuna expressando seu pesar e suas condolências aos familiares dos jovens Jarleson Valentim e Jandson Alves que faleceram precocemente em virtude de um acidente, a parlamentar se solidarizou com as duas famílias. Lamentou a respeito de outra dor que as famílias que perdem seus entes queridos têm que passar, em virtude da regional do Alto Acre não haver um IML para realizar os exames cadavéricos necessários. Segundo a parlamentar é muito doloroso ter que lhe dar com a dor da perda e ainda mais esperar horas até que o corpo do ente querido seja deslocado até rio branco para a realizar todos os exames necessários e retornar para a família passar os últimos momentos. A Edil assim como em outras sessões solicitou que o governo do estado venha trazer uma unidade do IML para regional, para que não seja necessário todo esse deslocamento e demora. Relatou sobre a situação que se encontra o cemitério de Brasiléia, onde não há mais espaços para que pessoas sejam sepultadas, na oportunidade pediu que o poder executivo venha verificar com urgência a disponibilidade de outro local para um novo cemitério. Finalizou sua fala solicitando também do poder executivo a construção de uma capela municipal, para que na cidade tenha um local especifico para aquelas pessoas que necessitarem realizarem o velório de seu ente querido.