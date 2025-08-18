Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Assis Brasil garante mais 97 unidades habitacionais para famílias do município
A Prefeitura de Assis Brasil segue avançando na área habitacional e, em parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal, já contabiliza 97 novas unidades habitacionais em diferentes etapas de execução, que irão beneficiar dezenas de famílias assis-brasilenses.
Os investimentos contemplam:
- 11 casas construídas pelo Estado, já prontas para serem entregues;
- 11 casas licitadas pelo município, com obras prestes a iniciar;
- 25 casas em fase de licitação pelo Estado;
- 30 casas pelo programa Minha Casa, Minha Vida;
- 20 casas recém-contempladas no Novo PAC.
O prefeito Jerry Correia destacou que o trabalho conjunto entre município, Estado e União é fundamental para ampliar o acesso à moradia:
“Estamos reduzindo o déficit habitacional e oferecendo dignidade para nossas famílias. A casa própria representa segurança, estabilidade e esperança de um futuro melhor. É uma conquista que transforma vidas.”
Com esse pacote de investimentos, a Prefeitura de Assis Brasil reafirma o compromisso de cuidar da população e construir um município cada vez mais justo e inclusivo.
Gestão César e Guarsônio alcança 26 sistemas de abastecimento de água entregues com inauguração na Foz do Natal
A Prefeitura de Porto Walter, sob a liderança do prefeito César Andrade e do vice-prefeito Guarsônio Melo, segue avançando na melhoria das condições de vida das comunidades rurais. Neste domingo (17), a gestão celebrou a entrega do sistema de abastecimento de água na comunidade Foz do Natal, totalizando 26 sistemas implantados em diferentes localidades do município.
A obra é resultado de recursos viabilizados por emenda parlamentar do deputado federal Zezinho Barbary, reconhecido pelo apoio constante ao desenvolvimento de Porto Walter.
Durante a solenidade de inauguração, que contou com um churrasco comunitário e a presença do vice-prefeito, secretários e vereadores, o prefeito César Andrade destacou a importância da entrega e agradeceu publicamente ao parlamentar.
“Essa é mais uma comunidade que agora tem água na torneira. Isso é dignidade! E quero aqui agradecer de coração ao deputado Zezinho Barbary, que tem sido um parceiro incansável da nossa gestão, destinando recursos que se transformam em qualidade de vida para o nosso povo”, afirmou o prefeito.
Na ocasião, César Andrade também anunciou a construção de mais quatro sistemas de abastecimento de água na região do Alto Juruá, que beneficiarão outras comunidades que ainda sofrem com a falta de acesso à água potável.
Moradora da comunidade, Luciana não escondeu a emoção:
“A gente esperava por isso há muito tempo. Já carreguei água de igarapé na cabeça, já faltou água até pra cozinhar. Hoje, graças a Deus e a essa gestão, temos água limpa em casa. Só temos a agradecer!”.
Deputada Maria Antônia cumpre agenda no Vale do Juruá e ajuda a fortalecer esporte, cultura e economia local
Trabalhadores da TecNews denunciam salários atrasados e acusam governo Gladson Cameli de não repassar recursos à empresa
Prefeitura de Rodrigues Alves intensifica visitas domiciliares para garantir atendimento humanizado
Acreanos representarão a Região Norte no IX Torneio dos Slams, campeonato nacional de poesia falada
Prefeitura de Brasiléia realiza mais de 2 mil atendimentos no 1º “Saúde em Ação na Comunidade”
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, vê oportunidades para o Brasil em meio às tensões comerciais com os Estados Unidos
Enquanto parte do debate público insiste em difundir informações distorcidas e alimentar conflitos sobre a relação comercial entre Brasil e...
Railson Ferreira já é marcado pelo “pão e circo”: festas caras, Garota Açaí com prêmio de R$ 32 mil e nenhuma solução real para os problemas de Feijó
Enquanto a população de Feijó enfrenta problemas graves de infraestrutura, saúde precária e falta de saneamento básico, o prefeito Railson...
Prefeito de Feijó, Railson Ferreira, já recebeu quase R$ 12 mil em diárias do cofre público em apenas 8 meses de gestão
Prefeito de Feijó já recebeu quase R$ 12 mil em diárias no primeiro ano de mandato – Foto Reprodução O...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
Cruzeiro do Sul retoma ano letivo: 11.481 estudantes voltam às salas de aula após as férias
Mais de 11 mil estudantes voltam ás escolas depois das férias Mais de 11 mil estudantes voltam às salas de...
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
