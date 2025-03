Prefeitura de Assis Brasil fortalece produção de café e distribui mudas para produtores rurais

O Centro de Referência da Assistência Social – Cras,de Cruzeiro do Sul está em novo local de funcionamento. O prédio, cedido pelo Governo do Estado, foi entregue em uma solenidade realizada na nesta quarta-feira,12.

O novo Cras fica situado na Rua Rui Barbosa, no Centro da cidade, nas proximidades da Oca, onde funcionava anteriormente a SEMULHER (Secretaria Municipal de Mulheres, Direitos Humanos e Igualdade Racial). O novo espaço foi cedido enquanto é realizada a construção de um novo prédio definitivo para o Cras.

A solenidade de entrega contou com a presença da Secretária Municipal de Assistência Social, Milca Santos, que destacou a importância da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul para a realização dessa ação. Segundo Milca, o apoio do Estado é fundamental para garantir a continuidade dos serviços prestados à população.

“O Estado está cedendo esse espaço onde passa a funcionar o Cras provisoriamente. Enquanto isso, estamos no processo de reforma do prédio antigo, para que a gente possa prestar uma política de maior qualidade. É uma das prioridades do Plano de Trabalho da nossa gestão municipal, do nosso prefeito Zequinha Lima. O objetivo é prestar serviços de qualidade para nossa população, atendendo-a da melhor maneira, com excelência, para minimizar a situação de exclusão e sofrimento social”, afirmou Milca Santos.

A coordenadora do Cras, Gabriele Rodrigues, reforça a importância do Centro para as famílias em situação de vulnerabilidade social. “O Cras é a porta de entrada da assistência social. Trabalhamos para prevenir situações de vulnerabilidade e garantir o acesso das famílias aos seus direitos. Aqui, também funcionam serviços como o Benefício de Prestação Continuada e o Programa Criança Feliz”, explicou Gabriele.

Os serviços do Cras estão sendo realizados pela manhã no novo endereço, com o intuito de continuar atendendo as famílias que necessitam de apoio social enquanto a obra do novo prédio definitivo do Cras segue em andamento.

Karen Carvalho, coordenadora do Departamento da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos da Regional do Juruá, ressaltou o papel fundamental dessa parceria com o Governo do Estado. “Estamos aqui a pedido da nossa vice-governadora, Mailza Assis, que fez toda essa intervenção para estabelecer a parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul através do Governo do Estado do Acre. Este é um momento de acolher o CRAS, que é a porta de entrada para as pessoas em situação de vulnerabilidade social”, concluiu Karen.