Prefeitura de Assis Brasil fortalece capacitação em Gestão Fiscal e Planejamento Estratégico

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio dos secretários municipais, concluiu nesta sexta-feira (15) a capacitação “Gestão Fiscal 2025+” e a oficina “Planejar para Desenvolver”, realizadas no SEBRAE, em Rio Branco.

O evento, iniciado na última quarta-feira (13), teve como objetivo fortalecer a atuação dos servidores municipais para uma administração pública cada vez mais estratégica, eficiente e transparente.

A palestra de encerramento foi conduzida por Gil de Carvalho, Consultor Técnico da Câmara dos Deputados, com foco em emendas parlamentares e captação de recursos, ferramentas fundamentais para ampliar os investimentos e o desenvolvimento de Assis Brasil.

Representando o município, participaram: o secretário de Planejamento, Quedinei Correia, a secretária de Finanças, Edilza Araújo, a secretária de Administração, Pamyla Farias, e o procurador-geral do município, Daniel Freire.

Com a iniciativa, a Prefeitura reafirma seu compromisso em investir na formação de servidores e em práticas modernas de gestão, garantindo melhores resultados e mais qualidade de vida para a população assis-brasilense.