Pela primeira vez a Prefeitura de Assis Brasil está fazendo valer a Lei Municipal que instituiu a Semana Evangélica no município. A programa está sendo organizada por uma comissão de ministros evangélicos com o apoio e financiamento do Poder Público Municipal.

O evento mais esperado pela comunidade evangélica é o show e ministração do pastor Antônio Cirilo, uma das principais atrações gospel da atualidade. O cantor e pregador vai se apresentar com sua banda no sábado, dia 8.

Na quinta-feira, dia 06, acontecerá uma grande cruzada evangélica no bairro Bela Vista. Já na sexta, dia 06 haverá um encontro das igrejas na praça Central para uma noite de louvor e adoração.

Antes do Show principal, vai acontecer também a primeira Marcha pra Jesus em Assis Brasil. A organização do evento espera reunir uma multidão que irá percorrer as principais ruas da cidade.