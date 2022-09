Prefeitura de Assis Brasil entrega beneficiadora de arroz para comunidade Bom Sucesso na zona rural

Após muito trabalho, as obras do acesso terrestre que liga Porto Walter a Cruzeiro do Sul foram concluídas definitivamente na manhã desta Segunda-feira (05). As linhas de serviço instaladas pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens (DERACRE) tinha o objetivo de abrir 44 Km de acesso de mata fechada para que o município deixasse de ser considerado isolado, e passasse a ter uma ligação terrestre com o restante do Vale do Juruá.

Com extensão de 84 Km e investimentos do Estado e Prefeitura, o acesso vai impulsionar a produção agrícola e pecuária e aquecer a economia por meio da integração dos municípios permitindo a mobilidade das pessoas. Os moradores de Porto Walter, por exemplo, não precisam mais enfrentar a seca dos rios para ir a Cruzeiro do Sul.

O Prefeito César Andrade acompanhado pelo vice Guarsônio Melo, pelo Presidente do DERACRE, Petrônio Antunes e pelo Diretor do DERACRE no Juruá Mauri Barbosa chegaram em Porto Walter nesta Segunda (05) pelo acesso terrestre. Na caravana integraram ainda a comitiva vereadores de Porto Walter, Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. Segundo o Prefeito o município sai de uma vez por todas do isolamento.

“É um sonho de todos nós, principalmente de quem sentiu na pele o que era um município isolado, e das pessoas que foram enganadas com muitas promessas. Esse projeto começou a ser desenhado e iniciado em 2019, e agora em nossa gestão com o apoio do Governo do Estado esse sonho pôde sair do papel. Eu agradeço a Deus e a todos que empenharam esforços nesse projeto importantíssimo para a nossa cidade e para o Acre”, comemorou o Prefeito.

No dia 24 de setembro, segunda noite do 7º Festival do Milho, está marcada a chegada de uma grande caravana no município que sairá de Cruzeiro do Sul e segundo a organização pelo menos 150 pessoas já confirmaram percorrer o acesso até Porto Walter em motos, carros, Jeeps e quadriciclos.

MOVIMENTO

O acesso já recebe fluxo de motos e carros que saem de Porto Walter para Cruzeiro do Sul e vice versa. Nos últimos dois dias cerca de 60 pessoas já percorreram o trecho. Segundo o servidor público, Adriano Rosas, que saiu de Porto Walter com destino a Cruzeiro do Sul a viagem durou 4 horas e 28 minutos mesmo com as paradas e duas travessias de balsas que são feitas no Rio Juruá Mirim e Paraná dos Mouras.

“Esse ramal tinha que ter saído a muito tempo. A viagem nem se compara com 7 horas de viagem que gastamos entre os municípios dentro de um rabetão com o rio seco ou 1 dia e meio de barco. Foi um sonho realizado”, disse.