Prefeitura de Assis Brasil encerra Semana do Meio Ambiente com palestras educativas nas escolas

Cruzeiro do Sul movimenta mais de R$400 milhões mensalmente pela BR-364

Nesta sexta-feira, 6, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, recepcionou no Ceanom, a Caravana “Frente Parlamentar Permanente: BR-364 pede socorro”,uma ação liderada pela Assembleia Legislativa do Acre, que percorreu a BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro,vistoriando os pontos mais críticos da rodovia, que é essencial para a economia de todo o estado, especialmente para os municípios do Juruá.

O ato público contou com presença de vereadores, prefeitos do Vale do Juruá, representantes da Associação Comercial e convidados, onde foram apresentados os principais pontos avaliados durante a vistoria. Em sua fala, Zequinha ressaltou a importância da BR-364 para o desenvolvimento regional.

“Só Cruzeiro do Sul movimenta cerca de R$ 400 milhões por mês em mercadorias que passam pela BR-364. Estamos falando da rodovia que garante o abastecimento, o comércio, a saúde e o progresso da nossa região. Quando a BR está em boas condições, a economia cresce. Quando está em situação precária, tudo desacelera. Essa luta é de todos – não tem cor partidária. A BR é de cada cidadão acreano”, destacou o prefeito.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Fazenda do Acre , o fluxo total de mercadorias pela BR-364, entre 2024 e o primeiro semestre de 2025, ultrapassa R$ 9 bilhões, considerando os municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Sena Madureira e Tarauacá.Somente em 2024, mais de 498 mil toneladas de produtos foram transportadas pela BR-364 entre a capital e Cruzeiro do Sul.

“A rodovia tem tudo a ver com o desenvolvimento não só de cruzeiro, mas desenvolvimento de quase metade dos municípios do Acre. De 2024, até aqui este ano , quase 9 bilhões de mercadorias passaram pela BR 364, em 10 municípios que estão em torno da BR 364. Se a BR estiver doente, é a garantia de que a gente vai estar capengando aqui no desenvolvimento” , citou o prefeito destacando como as más condições da rodovia impactam até as licitações públicas.

“A Prefeitura também sente isso na pele, porque também encarece os processos licitatórios, encarece os produtos que a prefeitura utiliza no dia a dia porque a gente compra no comércio local aqui, então tudo fica mais caro. O custo de vida fica muito mais caro para nós”, pontua.

Prefeito parabeniza a Assembleia Legislativa pela visibilidade dada ás condições da Br

“Eu quero aproveitar esse momento para parabenizar todos os envolvidos nessa caravana. A BR ela não tem corpo partidária, a não tem prefeito, não tem governador, a BR é de todos nós. E nós temos que lutar para que cada dia mais a BR 364 esteja em condições de trafegatividade, tanto de pessoas quanto de mercadorias. E é o Juruá quem vai ganhar com todo esse movimento. Eu quero parabenizar a Assembleia na pessoa do Nicolau e todos os deputados estaduais, todos os parlamentares que fazem parte dessa caravana importante, e a caravana do desenvolvimento. A gente espera que esse movimento tenha um eco, que esse movimento possa ser ouvido”, concluiu.

O presidente da Aleac, deputado estadual Nicolau Júnior, reforçou o compromisso do parlamento estadual em cobrar do governo federal ações urgentes para garantir a trafegabilidade da rodovia. Entre as ações apresentadas está o uso da matéria prima macadame, que já apresentou resultados positivos em locais que já foi feito o emprego desse material. Outro ponto é a fiscalização através de balanças, da quantidade de produtos transportados para não danificar a via.

“Vamos finalizar um documento com todas as demandas e organizaremos uma comissão para levar esse pedido diretamente a Brasília. O povo do Acre, especialmente do Juruá, merece uma BR de qualidade para trafegar com segurança e dignidade”, afirmou.

Reconstrução da BR-364: expectativa por melhorias estruturais

O presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -Dnit, Ricardo Araújo, informou que o projeto de reconstrução da BR-364 já foi reativado e está pronto para licitação, prevista para julho ou agosto deste ano. O primeiro trecho a ser contemplado será entre Sena Madureira e Feijó, totalizando 200 km, com base de 35 cm de macadame e reconstrução de todos os bueiros e estruturas de drenagem.

“A BR tem hoje entre R$ 300 e R$ 400 milhões garantidos em orçamento, mas precisaremos de mais recursos para avançar com a obra completa. O projeto pronto facilita a busca por novos aportes”, explicou o presidente do DNIT.

Enquanto a obra definitiva não começa, o DNIT continuará realizando serviços emergenciais de manutenção, sobretudo nos trechos mais deteriorados.

Prefeitura de Cruzeiro do Sul segue mobilizada

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul continuará acompanhando de perto todas as etapas do processo, colaborando com as autoridades estaduais e federais para garantir que a BR-364 receba a atenção e os investimentos necessários. “Seguiremos firmes nesta luta. Não há desenvolvimento sem infraestrutura. E a BR-364 é a espinha dorsal da nossa economia. Com união e articulação, vamos transformar essa realidade”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.