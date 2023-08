Prefeitura de Assis Brasil e SENAR realizarão curso de produção artesanal de doces para produtoras rurais

Assessoria – Um evento realizado nesta sexta-feira (04), marcou a abertura da terceira edição da campanha Agosto Lilás, em Cruzeiro do Sul. O movimento em defesa das mulheres ocorre em todo o país e na segunda maior cidade do Acre, a prefeitura reúne várias instituições para mobilizar a sociedade com o objetivo de reduzir os casos de violência contra às mulheres.

O município definiu o tema “Por Amor, sem dor” para organizar diversas atividades durante o mês de agosto. Serão realizadas palestras em escolas, nas comunidades, em instituições, ações de atendimento às mulheres que sofrem qualquer tipo de violência e outros eventos para envolver toda sociedade.

Participam da campanha organizada pelo Departamento Municipal de Políticas Públicas Para as Mulheres, o Grupo de apoio ao serviço humanitário (Gash), a Diocese, a Comarca de Cruzeiro do Sul, as forças de segurança e todas as instituições que compõem uma rede de proteção à mulher no município.

“Atualmente o Acre lidera nos casos de violência doméstica, Cruzeiro do Sul é o terceiro município do estado com o maior índice, por isso é necessário que o poder público e toda sociedade estejam atentos a esses eventos”, alertou a juíza de direito Rosilene Santana.

Durante a abertura da programação que aconteceu no Centro da Cidade, a coordenadora municipal das políticas públicas para as mulheres, Lúcia Sarah conclamou à população para se unir ao movimento de proteção às mulheres. “Essa campanha acontece há 3 anos na nossa cidade e, este ano, temos ações até o dia 31 de agosto que vamos estar executando com nossos parceiros. Então, é importante que toda sociedade participe”, alertou Lúcia.

A primeira dama Lurdinha Lima também esteve presente no ato de lançamento da campanha Agosto Lilás. Ela defende a participação de todas instituições nas ações de combate à violência doméstica.

“É um movimento de combate mesmo para diminuir os índices de violência contra doméstica. Nós estamos todos juntos nessa causa. A prefeitura, governo do estado e a sociedade civil envolvidos e mostrando que temos uma rede uma rede forte de proteção às mulheres na nossa cidade”, ressaltou Lurdinha.