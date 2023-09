Prefeitura de Assis Brasil e SENAR encerram cursos de doces de produtos regionais no município

Levando dignidade e qualidade de vida à comunidade, a Prefeita Fernanda Hassem acompanhada dos moradores da localidade realizou nesta sexta-feira, 15, Assinatura da Ordem de Serviço para pavimentação de quase 100% das ruas do Bairro 8 de Março (Nazaré), nesta sexta-feira, 15.

Além do asfaltamento, o bairro vai ser contemplado, também, com calçadas e drenagem através de recursos de Emenda Parlamentar do ex- Deputado Federal Léo de Brito.

Participaram da solenidade o Deputado Estadual Tadeu Hassem, Vice- Prefeito Carlinhos do Pelado, Presidente da Câmara de vereadores, Marquinhos Tibúrcio, Vereadores Elenilson Cruz e Jorge da Laura, Secretários Municipais, Suly Guimarães, Gerente do Organismo de Política para as Mulheres (OPM).

O Bairro 08 de Março (Nazaré), que tem apoio da Prefeita Fernanda Hassem desde o início da sua fundação, já recebeu investimento de acesso à comunidade com estrada asfaltada , Iluminação pública e abastecimento de água, através de parceria com a Prefeitura de Brasileia e o Governador do Estado.

A próxima ação no bairro será a regularização das chácaras de moradores.

A pavimentação de ruas em outros bairros que será anunciada também nos próximos dias vai chegar nos bairros Alberto Castro, Ferreira Silva e Eldorado.

Adeilson da Silva Araújo conhecido como Leite é mototaxista e morador do bairro.

De acordo com ele, foram muitas as dificuldades ao longo dos anos. “ Enquanto uns tomavam água gelada, nós tomávamos água natural, energia? Não tínhamos. Era na vela. Pedíamos a Deus que enviasse um anjo que olhasse por nós, e ele enviou a Prefeita Fernanda Hassem. Antes era escuridão, falta d’água e lama. Hoje comemoramos muitas conquistas, e agora a notícia de que teremos nosso bairro asfaltado. É motivo de alegria termos uma prefeita que olha por nós.” disse, emocionado.

Dona Francisca Elizângela relata as dificuldades enfrentadas pelos moradores antigamente e comemora as conquistas para o bairro.

De acordo com ela, era muito difícil sair do local no período invernoso, além do fato de falta de água e luz. “ A prefeita Fernanda nos prometeu e cumpriu. Estamos gratos por que agora vai chegar o asfalto nas nossas ruas.” afirmou.

Para a Prefeita Fernanda Hassem, a data de hoje é um dia histórico para a comunidade do Nazaré.

“O anúncio da Ordem de serviço para pavimentação no bairro Nazaré é uma grande conquista. Quando assumimos a gestão, em 2017, a comunidade não tinha luz, não tinha água nas torneiras, não tinha pavimentação e nem perspectivas. E hoje celebramos, junto da comunidade, o anúncio de asfaltamento para as ruas do bairro. Aproveito para agradecer ao Ex-deputado Léo de Brito, por nos ajudar nesse desafio. E ao Deputado Tadeu Hassem, que firmou compromisso de alocar Emenda para ajudar no restante da pavimentação.” disse a Prefeita.