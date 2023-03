Prefeitura de Assis Brasil e Programa Del Turismo realiza entrevistas durante dois dias no município

A Prefeitura municipal de Assis Brasil em parceria com o fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, realizou durante 2 dias, entrevistas do Programa de desenvolvimento Econômico Local de Turismo – Del Turismo.

O programa desenvolvido pela FACISC (Federação das Associações Empresarias de Santa Catarina) tem como objetivo desenvolver o turismo nos municípios participantes de forma sustentável, a partir de um processo de planejamento participativo que conta com a participação da comunidade, poder público e iniciativa privada.

