Prefeitura de Assis Brasil e instituições parceiras planejam ações de prevenção de incêndios florestais e urbanos

Com objetivo de prevenir queimadas e incêndios em áreas rurais e urbanas a Prefeitura de Assis Brasil por meio da Secretaria de Meio Ambiente, coordenando pelo Secretário Waldemir Costa, realizou nesta quinta-feira 10, no auditório da prefeitura do município, uma reunião com instituições parcerias para realizarem o planejamento de ações de prevenção voltado para incêndios florestais e em áreas urbanas.

As ações foram planejadas em conjunto Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Defesa Civil municipal, Prevfogo do IBAMA, IMAC, AMOPREAB, e grupo de produtores rurais.

Lilia Braga, Chefe da Difusão e Educação Ambiental do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, falou da importância da parceria. “Estamos em Assis Brasil hoje, planejando uma ação em conjunto com vários parceiros, com intuito de orientação ambiental, conservação, e educação ambiental, que tem que ser um serviço continuo em nosso estado”, disse ela.

As ações serão realizadas tanto nas área rurais quanto urbana. O presidente da Associação de Moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes-AMOPREAB, Wendel Araújo, destacou a importância do encontro. “Esse ano podemos ter uma seca, isso são os especialistas que estão falando, e na Resex Chico Mendes temos agravantes, que ficam mais propício a grandes incêndios, por isso temos que realizar ações de prevenções, e quem precisa queimar para sua subsistência vamos estar juntos capacitando, orientando para que esse fogo seja controlado com as comunidades, participando todos, e dando as mãos podemos evitar incêndios e destruir o meio ambiente que tanto precisamos”, destacou.

O objetivo dessas rondas de capacitações e palestras é prevenir as pessoas que não precisam tocar fogo nos terrenos baldios, quintais e lixo e na zona rural quem precisa para produção será feito as devidas orientações para que evite incêndios.

“Foi um pedido do nosso gestor Jerry Correia, preocupado com as questões ambientais, para que a Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil juntos com os parceiros, planejassem metas para serem trabalhadas nas comunidades tanto rural quanto urbana, e hoje realizamos este planejamento, com prevfogo, IMAC, AMOPREAB e grupos rurais e assim vamos juntos trabalhar as prevenções ambientais em nosso municípios”,destacou o Secretário de Meio Ambiente Waldemir Costa.

Estiveram presente na reunião Além do Secretario de Meio Ambiente Waldemir Costas, produtores rurais, Wendel Araújo presidente da AMOPREAB, Lilia Braga do IMAC e equipe, William Araújo do Prevfogo e equipe e Jhônata Albuquerque coordenador da Defesa Civil municipal.