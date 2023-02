Prefeitura de Assis Brasil e Defensoria Pública vão realizar o “Jurídico Itinerante”

Assessoria – O prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, participou nesta segunda-feira, 13, de uma reunião na sede da Associação dos Municípios do Acre – AMAC, onde foi tratado sobre o projeto de construção dos aterros sanitários para os municípios acreanos.

O objetivo da pauta é acabar com os lixões que estão em atividade nos 21 municípios do estados e substituir por aterros controlados, com coleta e reciclagem, adequada.

Participaram da reunião Denilson Campello, diretor da Secretaria Nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Rita de Cássia Procuradora Geral do Ministério Público do Acre – MPAC, Senador Alan Rick e Marcio Bittar, deputado Federal Roberto Duarte, deputado Estadual Emerson Jarude e os prefeitos dos municípios acreanos.

