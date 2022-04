Prefeitura de Assis Brasil, com apoio do SEBRAE, anuncia realização da Feira do Peixe no município

O vereador Messias Lopes do PT, comemora a aprovação unânime de três projetos de sua autoria direcionados a área de saúde e educação em Epitaciolândia. Os projetos foram apreciados e aprovados na oitava sessão ordinária de 2022.

O primeiro deles é voltado as pessoas portadoras de lúpus, uma doença inflamatória crônica que afeta diferentes partes do corpo, incluindo articulações, pele, sangue e rins. É uma condição na qual o sistema imunológico do corpo ataca suas próprias células e tecidos, resultando em dor, inflamação e danos aos órgãos. Para muitas pessoas, a doença é leve e os sintomas controláveis, mas alguns pacientes podem desenvolver sintomas graves e complicações com risco de vida.

O segundo projeto é voltado também para a área de saúde, desta vez direcionado às pessoas que são diagnosticados com fibromialgia, uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura.

Junto com a dor, a fibromialgia cursa com sintomas de fadiga (cansaço), sono não reparador (a pessoa acorda cansada) e outros sintomas como alterações de memória e atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais. Uma característica da pessoa com FM é a grande sensibilidade ao toque e à compressão da musculatura pelo examinador ou por outras pessoas.

A fibromialgia é um problema bastante comum, visto em pelo menos em 5% dos pacientes que vão a um consultório de Clínica Médica e em 10 a 15% dos pacientes que vão a um consultório de Reumatologia.

O terceiro projeto de Messias Lopes aprovado por unanimidade pelos colegas de bancada, é um pedido da categoria educacional no município, e que já existe em âmbito estadual, que é o beneficio de quem atua há mais 25 anos no exercício do magistério no caso das professoras, e 30 anos para os professores, aguardar o tempo de aposentadoria em atividades fora da sala de aula.

Acompanhe abaixo, discurso do vereador Messias Lopes em tribuna da câmara, falando sobre os projetos aprovados: