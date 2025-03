Prefeitura de Assis Brasil avança na distribuição de mudas de café e busca atender todos os produtores

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, segue firme no compromisso de fortalecer a cultura do café no município. Recentemente, foram entregues mudas a alguns produtores que estavam pendentes, e a gestão municipal continua buscando alternativas para garantir que todos os agricultores sejam contemplados.

Essa iniciativa faz parte de um esforço maior para impulsionar a produção cafeeira local, promovendo a sustentabilidade e a geração de emprego e renda para os produtores rurais. Além da distribuição de mudas, a Prefeitura oferece suporte técnico, insumos e orientações sobre boas práticas de cultivo e manejo, assegurando que os agricultores tenham acesso a ferramentas essenciais para aprimorar a qualidade da produção.

O objetivo é não apenas estimular o crescimento econômico da região, mas também fortalecer a identidade da cultura cafeeira de Assis Brasil. O café é um dos principais produtos agrícolas do estado, e investir em sua produção significa valorizar os trabalhadores rurais e fomentar uma economia mais sustentável.

A gestão municipal segue empenhada em criar condições para que os produtores se tornem cada vez mais competitivos e reconhecidos pela qualidade do café cultivado na região.