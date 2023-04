Prefeitura de Assis Brasil alerta mulheres do município sobre prevenção do câncer de colo de útero

A prefeitura de Assis Brasil através da secretaria de saúde realizou nesta segunda-feira 03, mais uma importante ação no municipio ao entregar dezenas de próteses dentárias por meio do programa “Assis Brasil SorriDente”.

Para a secretária de saúde Antonia Rodrigues Camelo, a ação da prefeitura tem ajudado a resgatar a felicidade das pessoas, que antes se limitavam até em sorrir diante dos problemas bucais.

O objetivo do programa é garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população de baixa renda em Assis Brasil, proporcionando assim mais qualidade de vida às pessoas que por um motivo ou outro sofrem com problemas bucais. Cuidar dos dentes é um dos pilares principais para uma vida saudável! Afinal, a falta de higiene bucal pode ocasionar diversos tipos de problemas graves para a saúde.

O Diretor de Saúde Bucal de Assis Brasil, Allan Batista Gadelha, destaca que ao ingressar na gestão municipal, o projeto estava em andamento, mas carecia de uma busca ativa de pacientes com necessidades de próteses, a principio com pessoal de zona rural e depois expandindo para a zona urbana.

No município está sendo garantida mensalmente 26 próteses, podendo atender inclusive aquelas pessoas que precisam das peças superiores e inferiores. “A gente faz a seleção, procura esses pacientes que não tenham acesso a um protético para poder fazer ou consegui uma prótese tanto funcional quanto estática”, diz Gadelha.

Um alerta importante é que muitos pacientes, por não terem as informações suficientes já chegam nas unidades de saúde querendo extrair o dente, mas a equipe do programa Assis Brasil SorriDente, faz as avaliações, realiza extração se for o caso e restaura a dentição também.

A alegria estampada na face do produtor rural Elizeu Pereira dos Santos, é o retrato da felicidade de alguém que depois do programa Assis Brasil SorriDente, encontrou motivos para sorrir. O produtor estava enfrentando dificuldades até para se alimentar por conta de problemas dentários. Com a aquisição da prótese, seu Elizeu rejuvenesceu.

A gestão Jerry Correia já atendeu mais de 300 pessoas com entregas de próteses dentárias. Assim como no tratamento odontológico particular, são oferecidos pelo programa AssisBrasil SorriDente:

• limpezas

• extrações

• próteses dentárias

• exames que viabilizem a necessidade de uso de aparelho odontológico

• exames que busque identificar algum tipo de câncer bucal