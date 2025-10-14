Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Assis Brasil abre campanha Outubro Rosa com roda de conversa no CRAS
Tudo Sobre Política II
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, deu início à campanha Outubro Rosa com uma roda de conversa realizada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), reunindo mulheres atendidas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).
O encontro teve como objetivo conscientizar sobre a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce do câncer de mama, além de fortalecer os vínculos entre as participantes. A programação contou com uma dinâmica interativa de acolhimento e integração, seguida por uma palestra educativa sobre prevenção, sinais de alerta e cuidados com a saúde da mulher.
O momento foi encerrado com um lanche coletivo, proporcionando convivência, comunhão e troca de experiências.
Tudo Sobre Política II
Prefeito Jerry Correia recebe representantes da Cooperativa Coocafé para discutir ações de apoio aos produtores rurais
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu em seu gabinete, nesta terça-feira(14), representantes da Cooperativa Coocafé para dialogar sobre iniciativas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar no município.
Durante a reunião, foi discutida a possibilidade de ampliar o apoio aos produtores por meio de serviços de preparo de solo, como destoca e aradagens, fundamentais para a retomada e expansão das áreas produtivas. A Coocafé apresentou experiências desenvolvidas em outras regiões, indicando caminhos que podem ser adaptados à realidade local.
O prefeito destacou a importância da parceria com instituições que compartilham o compromisso com o desenvolvimento do campo:
“A Prefeitura está sempre aberta ao diálogo com quem tem disposição para somar. Nosso objetivo é garantir melhores condições de trabalho para o produtor rural e ampliar as oportunidades no setor”, afirmou Jerry Correia.
A gestão municipal seguirá avaliando as propostas apresentadas para viabilizar futuras ações conjuntas que beneficiem diretamente as famílias da zona rural.
Maria Antônia libera emenda no valor de R$ 100 mil para produtores rurais de Porto Acre e reforça compromisso com o setor agrícola
Incompetência: Governo Gladson Cameli transforma a educação em caos e entrega fardamento escolar quando o ano letivo já está terminando
Vereador Eber Machado cobra coragem do prefeito Bocalom e denuncia “máfia do transporte” em Rio Branco
Vereador Joabe Lira destaca sucesso do projeto ‘Semana do Brincar’ e reforça compromisso com o bem-estar infantil
Prefeito Jerry Correia recebe representantes da Cooperativa Coocafé para discutir ações de apoio aos produtores rurais
POLÍTICA
Incompetência: Governo Gladson Cameli transforma a educação em caos e entrega fardamento escolar quando o ano letivo já está terminando
Vergonhoso! Gladson Cameli entrega fardamento dos estudantes prestes ao fim do ano letivo A desorganização e a falta de planejamento...
Vereador Eber Machado cobra coragem do prefeito Bocalom e denuncia “máfia do transporte” em Rio Branco
Máfia do transporte domina Rio Branco”, diz Eber Machado – Foto: Reprodução/ Vereador Eber Machado (MDB) fez duras críticas à...
Governo Federal intensifica ações de fiscalização e combate a crimes ambientais na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, em Rondônia
Ação federal causa prejuízo milionário ao crime ambiental em Rondônia – Foto: Acervo/ Funai As ações integradas de combate a...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura Jerry Correia entrega kits de fardamento escolar para alunos da zona rural de Assis Brasil
Crianças da rede municipal de ensino de Assis Brasil participaram de um momento especial de lazer no Clube Sinteac, em...
Escola Bela Flor realiza mais uma edição do Sarau Literário com destaque para a criatividade dos alunos
A Escola Bela Flor foi palco de mais uma edição do Sarau Literário, um evento que reuniu alunos do 1º...
Educação de Cruzeiro do Sul fortalece leitura em escolas de comunidades ribeirinhas
Assessoria – Na comunidade do Rio Croa, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Cruzeiro do Sul, a Escola municipal...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Petecão articula vinda ao Acre de referência nacional em autismo para fortalecer ações de inclusão e conscientização
-
Política6 dias atrás
Kamai denuncia retrocesso e defende Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias: “Bocalom tenta destruir o PCCR e punir quem cuida do povo”
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Deputada Maria Antônia solicita ampliação do horário de funcionamento do SAMU em Marechal Thaumaturgo
-
Tudo Sobre Política II7 dias atrás
Prefeito César Andrade assina ordem de serviço para revitalização de praças e obras tem início imediato em Porto Walter