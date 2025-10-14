Prefeitura de Assis Brasil abre campanha Outubro Rosa com roda de conversa no CRAS

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, deu início à campanha Outubro Rosa com uma roda de conversa realizada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), reunindo mulheres atendidas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

O encontro teve como objetivo conscientizar sobre a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce do câncer de mama, além de fortalecer os vínculos entre as participantes. A programação contou com uma dinâmica interativa de acolhimento e integração, seguida por uma palestra educativa sobre prevenção, sinais de alerta e cuidados com a saúde da mulher.

O momento foi encerrado com um lanche coletivo, proporcionando convivência, comunhão e troca de experiências.