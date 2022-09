Prefeitura conclui curso de panificação e forma 15 padeiros no município de Epitaciolândia

A Prefeitura de Rodrigues Alves, através das Secretarias Municipal de Saúde, Assistência Social e de Educação, realizou no Parque Municipal a festividade de conclusão Semana do Bebê e Agosto Dourado, com palestras educativas com profissionais de enfermagem, nutricionista e psicologia.

Além das palestras, a gestão fez a entrega de entrega de kits bebês, sorteios de prêmios e lanche para as mamães e gestantes presentes.

O prefeito Jailson Amorim falou da importância do acompanhamento do pré-natal. Ainda segundo ele, para a criança nascer saudável é fundamental um toque de amor. “O pré-natal cuida da gravidez normal e das coisas que fogem da normalidade. A transferência do amor da mãe para o neném enquanto ele está na barriga é fundamental para o desenvolvimento dele durante os primeiros dias, meses e anos”, concluiu o gestor.

O evento ainda contou com a presença do vice-prefeito Pr. Nilson Magalhães, secretário de saúde Aluildo José, secretária de Assistência social Rosimeire Texeira, e equipe de saúde.