Prefeitura compra aparelho de ultrassom e promove mutirão de atendimento para grávidas em Porto Walter

O Poder Judiciário do Estado do Acre em parceria com a prefeitura de Assis Brasil, realizou nesta sexta-feira, 26, na Escola Íris Célia Cabanellas Zannini mais uma edição do Casamento Coletivo. Na ocasião 50 casais subiram ao altar para oficializar a união.

“Agradeço ao Tribunal de Justiça do Acre por contemplar Assis Brasil mais uma vez com esse maravilhoso projeto. No ano passado foram 101 casais que tiveram a oportunidade de oficializar sua relação, agora mais 50 estão saindo daqui com suas certidões de casamento”, comentou o prefeito Jerry.

O pastor evangélico Assis Honorato, líder de uma congregação no ramal do Icuriã, agradeceu pela oportuno de oficializar o matrimônio de 10 casais que são membros de sua igreja.

“Essas pessoas não tinham condições de pagar pelo casamento. Estavam irregulares na igreja e não podiam exercer as funções necessárias para o bom abafamento da obra. Eu vinha sempre pedindo ao nosso prefeito que buscasse mais uma vez esse projeto para Assis Brasil. Hoje estamos aqui emocionados por ver tanta felicidade”, disse.

A Desembargadora Eva Evangelista participou do evento representando a presidência do TJAC e dividiu o dispositivo de honra com o Juíz de Direito da Comarca de Assis Brasil, Alex Iovane, além de membros do Ministério Público do Acre e autoridades locais.