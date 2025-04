Prefeitura celebra os 33 anos de Emancipação Política e Econômica de Epitaciolândia com desfile cívico

Com a presença da vice-governadora, o evento reuniu autoridades, estudantes e comunidade para comemorar a história do município – Foto: Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia promoveu, nesta sexta-feira (25), um grandioso desfile cívico em celebração aos 33 anos de Emancipação Política e Econômica do município. O evento, realizado na avenida principal Santos Dumont, contou com a participação de escolas, entidades, bandas marciais e representantes do poder público, destacando a trajetória de crescimento e as conquistas alcançadas ao longo dessas três décadas.

Sob olhares atentos de moradores e visitantes, o desfile apresentou temas que remetem à cultura, à história e ao progresso de Epitaciolândia. Alunos das redes municipal e estadual encenaram performances artísticas, enquanto grupos locais exibiram trajes típicos e símbolos que representam a identidade do povo epitaciolandense.

O prefeito Sérgio Lopes destacou a importância da data: “Hoje é um dia de festa, mas também de reflexão sobre tudo o que construímos juntos. Epitaciolândia surgiu da coragem de seus pioneiros e hoje se consolida como uma cidade próspera, graças ao trabalho de cada cidadão”.

Em sua fala a Vice-governadora Mailza Assis, deixou uma mensagem de fe, esperança e otimismo para todos os presentes.

“E com grande prazer que hoje estou aqui para prestigiar e celebrar juntos com você essa data tão importante para Epitaciolândia, em nome do Governo do Acre o nosso muito obrigado pela hospitalidade e parcela grandiosa que tem Epitaciolândia e povo no desenvolvimento do nosso querido Acre.”

O Desfile Cívico Abre oficialmente as programações que ainda teremos Jogos Escolares, Corrida do Trabalhador, Bingo e a realização do XII circuito Country.