Prefeitura articula ajuda e garante estágio em Guajará para formar socorristas que moram em Porto Walter

Entre os dias 11 e 12 de fevereiro, 15 profissionais de Porto Walter cumpriram a última etapa do curso de Socorrista Profissional, oferecido no município pela Delta Treinamentos. O estágio foi realizado no hospital João Miguel Barbosa da Cruz, em Guajará, que se tornou referência em hospital escola com estágio de socorrista e emergencistas.

O estágio só aconteceu pela ajuda logística e hoteleira oferecida pela Prefeitura que permitiu o deslocamento e estadia dos profissionais.

“Me sensibilizei com a situação dos alunos, e garanti o apoio necessário a eles. Em Porto Walter garantimos espaços para as aulas teóricas e práticas. Puxei essa responsabilidade porque o município, a partir de agora passa a ter profissionais cada vez mais capacitados, e quem ganha somos todos nós que um dia podemos precisar de cuidados especializados”, registrou o Prefeito César Andrade no Facebook.

O curso de socorrista profissional atende a portaria 2.048 do Ministério da Saúde. Concluíram o curso enfermeiros, técnicos em enfermagem, motoristas e alunos do curso de Técnico em Enfermagem, que agradecem o Prefeito pelo apoio.

“O apoio que foi dado foi fundamental. É gratificante ter um representante que valoriza os filhos da terra. Estamos agradecidos pela ajuda, e os conhecimentos que adquirimos vamos usar quando necessário”, disse a Socorrista Profissional Utiele Silva.

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.