Prefeitura amplia as ações de apoio técnico nas comunidades para atender os produtores rurais de Cruzeiro do Sul

Está sendo realizado no auditório do Ministério Público de Assis Brasil o encontro com Indígenas e profissionais de saúde do município, o encontro acontece nos dias 01,02 e 03 de agosto.

O objetivo do encontro é trabalhar o fluxo de saúde para os povos Indígenas de Assis Brasil, na área urbana tendo em vista que várias famílias procuram as unidades de saúde no município.

O projeto TXAI, visa fortalecer a capacidade de execução das políticas públicas de proteção e defesa dos direitos fundamentais da população indígena do Acre, por meio de um conjunto articulado de ações e iniciativas, dentro da atribuição do Ministério Público.

Em Assis Brasil a ação tem a parceria da prefeitura que vem criando mecanismos para o fortalecimento das políticas públicas Indígenas.