Prefeitura amplia ações de saúde da mulher durante o mês de março em Cruzeiro do Sul

A iniciativa faz parte do calendário nacional em alusão ao dia da mulher

(Assessoria) – A prefeitura de Cruzeiro do Sul está com o mês de março repleto de atividades voltadas para as mulheres, principalmente na área da saúde. A abertura foi realizada nesta sexta-feira, 7,com um evento especial na Fazenda Esperança Maria Madalena em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Essa primeira ação foi projetado para atender as residentes da fazenda e também contou com a participação das “Margaridas”, mulheres que atuam na limpeza de Cruzeiro do Sul.

Sirleia da Cruz, uma das margaridas presentes, enfatizou a relevância do evento para valorizar o trabalho das “Margaridas” e reconhecer a contribuição das mulheres na sociedade. “Esse evento representa a nós, mulheres, que trabalhamos incansavelmente. Nosso trabalho é digno e é dele que sustentamos nossas famílias. Ser mulher é ser guerreira, mãe, esposa, amiga. As vezes, nos esquecemos de cuidar de nós mesmas”, pontuou.

O evento ainda contou com uma palestra da psicóloga Lusiane Casimiro, que abordou temas como empoderamento feminino e autoestima.

“Estamos aqui para discutir como as mulheres vêem suas escolhas. O autoconhecimento é um grande passo nessa jornada”, afirmou.

A enfermeira Carla Mota, coordenadora da Saúde da Mulher e da Criança, explicou que o mês de março foca em três questões principais, o combate à obesidade, prevenção e diagnóstico precoce do câncer do colo do útero e conscientização sobre a endometriose. “O objetivo é promover reflexão. O Dia Internacional da Mulher não se resume a homenagens, mas a uma análise de como a sociedade trata as mulheres em diferentes aspectos”, relatou.

O evento também ofereceu uma série de serviços de saúde, incluindo atendimentos psicológicos, nutricionais e médicos, além da realização de exames e vacinação. A programação incluiu ainda uma roda de conversa sobre autocuidado, em parceria com um dia de beleza, e a entrega de lembranças simbólicas em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

A programação que se estende até o final do mês, está alinhada ao calendário nacional, destacando a importância dos cuidados físicos e mentais das mulheres, e levando reflexões sobre seu papel na sociedad

Confira a programação completa:

De 03 a 31 de março de 2025 – DIA D nas

Unidades de Saúde:

* Durante todo o mês, todas as unidades de saúde, tanto rurais quanto urbanas, estarão focadas na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de colo do útero e conscientização sobre a endometriose.

* Coleta de preventivos

* Solicitação de mamografias, priorizando mulheres entre 50 e 69 anos

* Solicitação de ultrassonografias de mamas

* Testes rápidos para hepatites virais, HIV e sífilis

* Disponibilização de materiais orientadores

* Premiação para o 1° e 2° lugar da equipe com maior número de coletas de preventivos.