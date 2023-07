Prefeito Zequinha reúne lideranças e entrega mais de 16 milhões em máquinas e veículos

Assessoria – Na manhã deste sábado, 01, o prefeito Zequinha Lima realizou uma solenidade de entrega de máquinas e equipamentos provenientes de emendas parlamentares. A solenidade aconteceu na Praça Orlei Cameli.

Os investimentos em máquinas e equipamentos superam a marca de 16 milhões. Eles serão utilizados para serviços públicos nas zonas urbana e rural, nas secretarias de agricultura, educação, meio ambiente, serviços de assistência social e desenvolvimento integrado.

Ao todo foram entregues 29 máquinas, sendo: 03 Caminhões Trucados 275 CV Basculante, 1 escavadeira hidráulica sobre esteira, 1 Motoniveladora 125 HP, 7 Caminhões toco, potência 189 CV, Caminhão Munck, 1 retroescavadeira sobre rodas, 1 vibroacabadora de asfalto, 1 rolo compactador, 1 caminhão trufado basculante, 1 retroescavadeira 85 HP, 1 trator de esteira, 1 escavadeira hidráulica, 1 motoniveladora, 1 pá carregadeira sobre rodas, 1 vassoura mecânica, 2 caminhões coletores, 1 carro de passeio e 1 caminhonete.

As emendas são provenientes da ex-senadora e atual vice-governadora Mailza Gomes, do Senador Márcio Bittar, Senador Sérgio Petecão, do ex-deputado e atual senador Alan Rick e atual da ex-deputada Jéssica Sales e da ex-senadora Maria das Vitórias.

O principal destaque é o trabalho que o prefeito Zequinha Lima vem fazendo no sentido de planejamento das necessidades da prefeitura e o trabalho em parceria com todos os parlamentares, colocando os interesses do município à frente e acima das questões partidárias.

“Agora estamos entrando no terceiro ano da gestão e começamos a colher os frutos do que a gente plantou em termos de união com nossos parlamentares. Não conseguimos nada sozinhos e sim através das parcerias firmadas com nossos parlamentares”, disse o prefeito Zequinha Lima.

“Este é um momento histórico para a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Não é todo dia que a gente vê 29 equipamentos sendo entregues. O prefeito Zequinha está de parabéns por ter construído essa relação de união com as bancadas federal e estadual, e com o governo do estado, pois quem se beneficia é a população. No início não é fácil trabalhar na prefeitura, com poucas máquinas, mas graças à esta organização e às parcerias firmadas, quem sai ganhando é a população”, disse o deputado estadual Nicolau Jr.

“O prefeito vem fazendo um trabalho de unir as pessoas, a classe política aqui agradecendo a todos parlamentares estaduais e federais, e ao governador, isso é sinal que o prefeito trabalha em união com todos, e o resultando está aqui irá ajudar muito a população de Cruzeiro do Sul”, disse o presidente da ALEAC, Luiz Gonzaga.

“Estou feliz em estar aqui nessa cidade que gosto tanto com nosso querido prefeito Zequinha entregando equipamentos que são também fruto de emendas minhas, três milhões e meio alocados que agora vai servir à população tanto urbana quanto rural. É uma grande alegria”, disse a vice-governadora Mailza Gomes, que destinou emendas quando exercia o mandato de senadora pelo Acre.

“Isso é muito importante para o nosso estado e os municípios acreanos que dependem de recursos federais, sou recém-chegado ao Congresso, mas em cinco meses já destinei emendas no valor de dois milhões e logo irão chegar outras destinações de recursos. O que temos que parabenizar é principalmente este trabalho em parceria com a bancada, pois quem tem a ganhar é a população”, disse o deputado federal Zezinho Barbary.

“Estas máquinas vão nos ajudar no transporte de produção na zona rural, na melhora dos ramais de Cruzeiro do Sul. A maioria destas máquinas vão servir para fortalecer a agricultura familiar. Na cidade as máquinas irão nos ajudar na manutenção da infraestrutura, são mais de 300 km de asfalto na cidade que precisam ser conservados e ruas que precisam de melhorias asfálticas. Estas máquinas vêm em muito boa hora”, concluiu o prefeito Zequinha.