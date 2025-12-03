Prefeito Zequinha Lima vistoria obra de drenagem no bairro Saboeiro em Cruzeiro do Sul

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, vistoriou nesta quarta-feira, 3, a obra de construção de um dispositivo de drenagem no bairro Saboeiro onde a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está construindo uma galeria na Newton Prado.

A antiga ponte de madeira que dava acesso à comunidade foi removida e substituída pela galeria. Após a conclusão das etapas de base e meio-fio, o trecho vai receber pavimentação asfáltica. O prefeito destacou a importância da intervenção para a comunidade.

“Essa é uma obra muito importante para o Saboeiro. Antes, existia apenas uma ponte de madeira, que trazia dificuldade de acesso e insegurança para quem precisava passar pelo local todos os dias. A galeria vem para garantir mobilidade, segurança e mais qualidade de vida para os moradores. Estamos trabalhando para atender cada bairro com responsabilidade e compromisso.”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de obras, Carlos Alves, destacou o empenho das equipes e o impacto positivo da obra na comunidade.

“Nossas equipes estão totalmente empenhadas em entregar um trabalho de qualidade. A construção da galeria é um serviço complexo, que exige planejamento e dedicação, para que seja concluído com segurança e no menor tempo possível. Essa obra vai transformar o acesso ao bairro e trazer mais tranquilidade para as famílias que vivem aqui”, relatou.