Prefeito Zequinha Lima vistoria obra de drenagem no bairro Saboeiro em Cruzeiro do Sul
O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, vistoriou nesta quarta-feira, 3, a obra de construção de um dispositivo de drenagem no bairro Saboeiro onde a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está construindo uma galeria na Newton Prado.
A antiga ponte de madeira que dava acesso à comunidade foi removida e substituída pela galeria. Após a conclusão das etapas de base e meio-fio, o trecho vai receber pavimentação asfáltica. O prefeito destacou a importância da intervenção para a comunidade.
“Essa é uma obra muito importante para o Saboeiro. Antes, existia apenas uma ponte de madeira, que trazia dificuldade de acesso e insegurança para quem precisava passar pelo local todos os dias. A galeria vem para garantir mobilidade, segurança e mais qualidade de vida para os moradores. Estamos trabalhando para atender cada bairro com responsabilidade e compromisso.”, afirmou o prefeito.
O secretário municipal de obras, Carlos Alves, destacou o empenho das equipes e o impacto positivo da obra na comunidade.
“Nossas equipes estão totalmente empenhadas em entregar um trabalho de qualidade. A construção da galeria é um serviço complexo, que exige planejamento e dedicação, para que seja concluído com segurança e no menor tempo possível. Essa obra vai transformar o acesso ao bairro e trazer mais tranquilidade para as famílias que vivem aqui”, relatou.
Secretário Zé do Posto acompanha visita técnica a viveiro fornecedor de mudas de café, em Assis Brasil
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou nesta semana uma visita técnica ao viveiro de mudas localizado no município de Acrelândia. A empresa é a vencedora do processo licitatório responsável pelo fornecimento das mudas de café destinadas aos produtores rurais de Assis Brasil.
O objetivo da visita, realizada pelo secretário Zé do Posto e pelo engenheiro agrônomo Francisco Monteiro, foi verificar a qualidade das mudas, acompanhar as etapas de produção e garantir que o material adquirido atenda aos padrões exigidos pelo município. A ação assegura que os agricultores recebam plantas saudáveis e prontas para um bom desenvolvimento no campo.
Durante a inspeção, o secretário foi recebido pelos responsáveis técnicos do viveiro, que apresentaram todas as fases do processo de produção desde a seleção dos brotos e manejo dos substratos até os cuidados fitossanitários realizados diariamente.
Zé do Posto destacou que a parceria com o viveiro representa um importante avanço para o fortalecimento da cafeicultura local:
“Nosso compromisso é garantir que o produtor receba uma muda de qualidade, que realmente faça diferença na lavoura. Viemos conferir de perto o trabalho do viveiro e estamos satisfeitos com o padrão do material que será entregue aos agricultores de Assis Brasil”, afirmou o secretário.
As mudas serão distribuídas aos produtores participantes do Programa Municipal de Incentivo ao Café, iniciativa que busca expandir a produção, diversificar a economia rural e promover novas oportunidades no município.
A previsão é que a entrega das mudas ocorra nas próximas semanas, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de Agricultura.
Com essa ação, Assis Brasil reforça seu compromisso com o desenvolvimento da agricultura familiar e com o fortalecimento das cadeias produtivas que impulsionam a economia regional.
Socorro Neri tem 2º projeto sancionado: nova lei garante água potável e saneamento básico em todas as escolas públicas do país
Rock e nostalgia: Clássicos de Bon Jovi embalam apresentação especial de Fefe Oliveira na A Confraria
CCJ aprova projeto do senador Sérgio Petecão que endurece regras para crimes violentos contra crianças
POLÍTICA
Socorro Neri tem 2º projeto sancionado: nova lei garante água potável e saneamento básico em todas as escolas públicas do país
A educação brasileira ganha um importante reforço com a sanção da lei que torna obrigatória a oferta de água potável...
Prefeitura de Assis Brasil reafirma transparência, esclarece operação da PF e CGU e garante total legalidade em processos administrativos
Prefeitura de Assis Brasil reforça transparência e esclarece operação da PF e CGU. A Prefeitura Municipal de Assis Brasil, por...
“Serviço porco”: Morador denuncia caos no ramal Linha Nova e expõe precariedade da gestão do prefeito Padeiro em Bujari
“Mentiroso e incompetente”: Morador denuncia desastroso serviço da prefeitura no ramal Linha Nova. A paciência da população rural de Bujari...
POLÍCIA
Polícia Federal deflagra operação contra esquema de fraudes em obras públicas em municípios do Acre
Fraudes em licitações: PF investiga desvio de R$ 3,38 milhões em cidades acreanas – Foto: Assessoria/ Polícia Federal A Polícia...
Ônibus tomba na BR-364 e deixa passageiros feridos durante viagem entre Rio Branco e Sena Madureira
Chuva e erosão causam tombamento de ônibus na BR-364; passageiros são socorridos – Foto: Reprodução Um ônibus da empresa Trans...
Ação integrada da Polícia Civil prende mulher condenada por organização criminosa no Acre
PC prende mulher condenada por integrar organização criminosa durante operação nacional – Foto: cedida A Polícia Civil efetuou a prisão...
EDUCAÇÃO
Mobilização do NUCA promove reflorestamento e engajamento juvenil na Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia
A Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia, foi palco de mais uma importante mobilização do Núcleo de Cidadania de Adolescentes...
Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral
(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
CONCURSO
Prefeitura de Sena Madureira lança concurso com 61 vagas para professores; inscrições abrem em dezembro
Município lança edital com 61 vagas efetivas na Educação; inscrições começam em dezembro – Foto: Whidy Melo A Prefeitura de...
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
ESPORTE
Cruzeiro do Sul avança nos preparativos para a 5ª Corrida da Virada, que terá 750 atletas
Prefeitura de Cruzeiro do Sul faz planejamento da Corrida da Virada 2025 A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio...
Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte
Lutador de Epitaciolândia ganha medalha de ouro na Copa Acre de taekwondo – Foto: Wesley Cardoso O lutador Josemar Rojas...
Evento esportivo e cultural movimenta a Praça ao lado do Estádio Pedro Santana em Rodrigues Alves
Prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto dos Jamilson participam de evento esportivo e cultural com sorteio de prêmios. O...
