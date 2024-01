Prefeito Zequinha Lima vai premiar os contribuintes do IPTU 2024, em Cruzeiro do Sul

Assessoria – Pagamentos em conta única até o dia 28 de março, têm desconto de 20% do valor total, e o contribuinte ainda concorre a vários prêmios

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul lançou nesta segunda-feira, 15, a campanha Imposto Predial e Territorial Urbano- IPTU Premiado 2024. Em caso de pagamento em cota única, os contribuintes terão desconto de 20% até o dia 28 de março.

Quem tem boletos em atrasos receberá 10% de desconto e o que estão em dias 20% de desconto no valor total.

A emissão de boleto pode ser realizada online por meio do site: https://e-gov.betha.com.br/cdweb ou o contribuinte pode procurar o Centro de Atendimento ao Cidadão – CAC, no prédio da antiga sede da Prefeitura com o comprovante de pessoa física – CPF.

“O pagante pode se dirigir ao CAC das 07: 30h até às 13:30h em dias úteis, que estaremos emitindo seus boletos ou também pela plataforma online”, endossou o chefe de departamento tributário da prefeitura, Acássio Aquino, destacando que a Campanha IPTU Premiado, lançado na gestão do prefeito Zequinha Lima tem sido um grande incentivo na redução da inadimplência do imposto em Cruzeiro do Sul.

IPTU Premiado e redução da inadimplência

Por meio da campanha IPTU Premiado, a prefeitura de Cruzeiro do Sul vai sortear diversos prêmios para os contribuintes que estiverem em dia com o fisco municipal. Em 2023 fotam sorteados 13 prêmios, incluindo uma motocicleta. A premiação deste ano será divulgada em breve pelo prefeito Zequinha Lima.

A inadimplência do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU teve uma redução de 15%, desde que a gestão do prefeito Zequinha Lima iniciou a campanha IPTU premiado.

“Nós aumentamos a nossa arrecadação própria, passando de R$ 9,7 milhões em 2020 para 18.8 milhões em 2023. Diminuímos a inadimplência com relação ao IPTU, mostrando trabalho para a população, que acredita na gestão e passou a contribuir mais. Soma-se a isso, o esforço da gestão e a campanha IPTU premiado”, relatou o prefeito Zequinha Lima.

O IPTU recolhido é destinado a obras de infraestrutura para o município, como asfaltamento e reparo de vias, além de vários outros serviços.

Veja os prêmios sorteados no ano passado na campanha IPTU Premiado:

Moto Yamaha Factor,Televisor, Fogão,Refrigerador Brastemp duplex,Bicicleta com marchas, aro 26, Ar-condicionado 9.000 btus Split, Microondas, Televisor, Smartphone Motorola G22, Bebedouro Electrolux, Fritadeira sem óleo 3,3 litros,Sanduicheira, Lavadora de roupas semiautomática.