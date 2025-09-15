Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeito Zequinha Lima vai inaugurar Terminal Rodoviário no aniversário de Cruzeiro do Sul

Publicados

15 de setembro de 2025

Tudo Sobre Política II

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul intensificou as obras no Terminal Rodoviário para entregar as instalações em funcionamento no dia do aniversário do município, no próximo dia 28. Na manhã desta segunda-feira, 15, o prefeito Zequinha Lima esteve no local, na Estrada da Variante, acompanhando o serviço junto com secretários.

A Rodoviária contará com sete boxes comerciais, cinco para lojas de conveniência, um para lanchonete, dois guichês de atendimento, além de três baias para ônibus e área destinada ao estacionamento do público em geral. Um espaço será ocupado pela Secretaria Municipal de Trânsito.

O convênio inicial com o Ministério das Cidades, com recursos da ex deputada federal Jessica Sales, era de R$ 900 mil, valor suficiente apenas para a construção do prédio. Mas os acessos, a rotatória, o pátio e o estacionamento, não estavam contempladas. Para garantir essas estruturas, a Prefeitura investiu R$ 2 milhões em serviços de aterramento da área e R$ 186 mil na reforma do prédio devido ao estado de deterioração em que a estrutura foi encontrada. As intervenções foram necessárias para que outros convênios em andamento não fossem comprometidos.

Leia Também:  Frota e Kataguiri acionam STF contra PEC da Imunidade, que altera regras para prisão de parlamentares

“Das sete obras que nós recebemos por acabar, a rodoviária é uma delas. Esse projeto realmente deu muito trabalho, mas graças a Deus estamos concluindo o serviço de terraplanagem, preparando o estacionamento e realizando ajustes internos para que, no dia 28 de setembro, possamos entregar a rodoviária à comunidade”, afirmou o prefeito Zequinha Lima.

Tudo Sobre Política II

Prefeito Jerry Correia recebe moradores para discutir melhorias no Ramal do Recife, em Assis Brasil

Publicados

3 horas atrás

em

15 de setembro de 2025

Por

O prefeito Jerry Correia recebeu em seu gabinete moradores do Ramal do Recife para tratar das melhorias que serão realizadas na entrada do ramal.

Está previsto um aterro em cerca de 3 km, com o objetivo de melhorar o acesso e as condições de vida das famílias que vivem na região.

O prefeito agradeceu a participação dos vereadores Jurandir Araújo e Jura Pacheco, que ajudaram a mobilizar a comunidade para a reunião.

“É muito importante contar com o apoio da comunidade para que possamos avançar juntos na melhoria dos acessos e da qualidade de vida em Assis Brasil”, destacou Jerry Correia.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura com o diálogo e com o desenvolvimento das áreas rurais do município.

Leia Também:  Câmara de Brasiléia realiza entrega de moção de aplausos durante a 17ª Sessão Ordinária de 2022
Política2 horas atrás

Ministro Luiz Marinho e Jorge Viana participam da abertura da etapa estadual da II Conferência Nacional do Trabalho em Rio Branco

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, estará em Rio Branco nesta terça-feira (16) para participar da abertura da...
Política4 dias atrás

Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações

Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Política5 dias atrás

Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco

Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...

Polícia4 horas atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia16 horas atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia19 horas atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

Educação4 dias atrás

Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Educação6 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista

Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Educação6 dias atrás

Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar

O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...

Concurso5 dias atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso1 semana atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso2 semanas atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

Esporte6 horas atrás

Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal

Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
Esporte20 horas atrás

UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá

(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Esporte21 horas atrás

Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima

Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...

