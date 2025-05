Prefeito Zequinha Lima vai iluminar campo de futebol e revitalizar Vila Olímpica, em Cruzeiro do Sul

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai revitalizar a Vila Olímpica, na Estrada do Igarapé Preto. O prefeito Zequinha Lima, assinou nesta segunda-feira,12, a Ordem de Serviço da obra, que será executada com recurso de emenda parlamentar do Senador Alan Rick,no valor de R$480 mil. Na ocasião, o prefeito autorizou aditivo de recursos próprios do município para que seja feita também a iluminação do campo de futebol.

A obra contemplará a revitalização da quadra, da piscina, dos banheiros, parte elétrica, arquibancadas e iluminação do campo de futebol. O evento foi prestigiado por alunos da Escola 7 de Setembro, secretários, pessoas da comunidade e vereadores.

O presidente da Associação de Moradores do Bairro do Igarapé Preto, Andrés Cleumon, destacou que a revitalização do espaço beneficia a comunidade e toda a sociedade cruzeirense.

“Essa obra vai trazer benefícios tanto para nossa comunidade como para a sociedade cruzeirense. A piscina serve até para bancas de concursos públicos, assim como a nossa pista também”, conta.

O servidor público, morador da comunidade e diretor da Escola 7 de Setembro, José Luiz Cerqueira destaca que a Vila é utilizada pela comunidade escolar, bem como para a juventude em geral praticar esportes.

“Todas as atividades da escola a gente pratica aqui no ginásio, porque o espaço da escola é reduzido. Essa revitalização vai oportunizar aos jovens a prática de esportes e o bom uso do ginásio”, relata.

O sargento Adonis Souza, que no ato representou o Senador Alan Rick afirmou a importância da parceria entre o parlamento e o executivo responsável pela execução das obras fruto das emendas do senador.

” O senador Alan através do seu mandato tem sido parceiro na gestão do nosso prefeito Zequinha Lima, que tem sido um gestor extremamente efetivo dando encaminhamento das emendas parlamentares que chegam na nossa querida cidade de Cruzeiro do Sul”, destacou.

O prefeito Zequinha Lima agradeceu o senador Alan Rick e afirmou que o município irá iluminar o campo para que partidas de futebol do campeonato cruzeirense sejam realizada no local.

“Aqui eu quero agradecer o senador Alan Rick, que é o autor desses recursos, 480 mil, fizemos a licitação e baixou para 418 mil. A Vila Olímpica é um espaço privilegiado de Cruzeiro do Sul, que atende a comunidade do Igarapé Preto e a cidade como um todo e amanhã já começa a obra. A iluminação do campo é um desejo da sociedade e infelizmente o recurso não é suficiente por isso eu estou autorizando hoje a gente aditivar a obra para que no dia da inauguração a gente possa estar também inaugurando a iluminação desse campo de futebol aqui da Vila Olímpica. Nós queremos também trazer as competições da primeira divisão, segunda divisão, aqui para a comunidade do Igarapé Preto”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.